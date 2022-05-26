雷神索爾老婆露背溝＋腰窩辣翻！　老公立刻「摟懷裡」互動超甜

記者王則絲／外電報導

「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）25日陪同老婆艾兒莎巴塔奇（Elsa Pataky），出席她的動作片新電影《終極攔截戰》（Interceptor）雪梨首映會，兩人在紅毯上大方同框秀恩愛，艾兒莎身穿大露背洋裝秀出好身材，讓雷神立刻往懷裡摟，兩人甜蜜互動羨煞眾人。

▲克里斯漢斯沃現身力挺老婆艾兒莎巴塔奇新電影首映會。（圖／翻攝自IG@elsapatakyconfidential）



因漫威新作《雷神索爾4：愛與雷霆》的新預告釋出養眼爆點，克里斯漢斯沃再度成為全球影迷焦點。而克里斯漢斯沃的老婆，西班牙影星艾兒莎巴塔奇，曾經演出過《玩命關頭》系列電影，相信大家肯定也對她不陌生。兩人為演藝圈中的模範夫妻檔之一，經常放閃、撒糖。

▲艾兒莎巴塔奇一身大露背禮服性感亮相。（圖／翻攝自IG@elsapatakyconfidential）



這回艾兒莎巴塔奇主演新動作電影《終極攔截戰》在雪梨舉行首映會，身為貼心老公的克里斯漢斯沃到場相挺，兩人一同現身紅毯。艾兒莎巴塔奇選穿一襲LÏLLÏAN KHALLOUF黑色禮服，佩戴寶格麗（BVLGARI）珠寶點綴，背後全空設計秀出擁有健美肌肉線條的背部，且背溝和腰窩清晰可見，相當性感火辣。

一旁的克里斯漢斯沃則是穿著BOSS深藍色西裝，可以看到合身西裝都快被整身肌肉給撐開了。出席艾兒莎巴塔奇的電影首映活動，克里斯漢斯沃看起來感到非常驕傲，現身力挺的舉動既暖心又達到宣傳效果，紅毯上他一把將性感的老婆摟進懷裡，艾兒莎巴塔奇則搭著老公的胸肌，兩人的互動超甜。

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