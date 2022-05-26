BV早秋撞色編織、薰衣草紫手袋搶先看！「隱藏版雙扭結」曝光

▲Bottega Veneta新任創意總監Matthieu Blazy引領官網全面改版 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

Bottega Veneta新任創意總監Matthieu Blazy接下來會如何引領品牌？這次官方網站全面改版絕對是一大驚喜，不僅帶來了線上獨家 Double Knot 系列包款，另也搶先曝光「Wardrobe 04」 最新早秋系列單品，有什麼必買亮點，《ET FASHION》帶你仔細看！





▲線上獨賣Double Knot 系列包款，反寫刺繡與雙扭結是看點 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta 這次在官方網站全面改版，以清晰時尚的素材樣貌呈現品牌最新時尚資訊，體現品牌一貫的極簡的美學。同時線上獨賣Double Knot 系列包款，一口氣帶來、白、奇異果綠配色，將發燒元素乘以2，雙扭結點綴於手袋兩側，通過撞色收邊提升辨識度，並搭上春夏最夯的「反寫刺繡」元素，當穿著者照鏡子時，即會看見正寫的Bottega字體。

▲Cassette 皮革編織繼續進化，（依序）Brick Cassette 皮革編織包；Cassette 皮革編織托特包； Cassette 皮革撞色編織水桶包 。（圖／品牌提供）

Wardrobe 04 早秋最新系列也搶先在官網釋出預購，以清新的天空藍、浪漫的薰衣草紫及溫暖的石灰棕色揭開序幕，Cassette 皮革編織繼續進化，化身為短手柄腋下包、撞色的迷你水桶包、細長的編織手提包、還有Cobble 皮革編織肩背包，超強的彎曲編織技術，如今在官網就能欣賞一波。

▲ FENDACE膠囊系列綁帶造型Baguette ，Nano Fendigraphy以及FENDI First 包款。（圖／品牌提供）

同一時間的熱議焦點，還有FENDI與VERSACE互換設計的大作「FENDACE系列」，手袋更是本次一大亮點，Fendace Peekaboo 和 Baguette 等包款換上新裝，注入絲巾綁帶以及美杜莎頭像徹底混血；另針對新款Nano Fendigraphy、FENDI First也有新印花。