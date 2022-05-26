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傳廠商確診無法出貨　星巴克星冰粽全數停賣

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▲星巴克星冰粽。（圖／業者提供）

▲星巴克星冰粽傳出因廠商人員確診，導致生產不及在5／24提前下架。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

端午節即將來臨，星巴克往年熱賣的星冰粽卻在10天前下架停售，有民眾反映「全台都買不到了」，回觀去年並沒有這樣的現象，傳出是因為今年疫情嚴重，負責製作的廠商員工有許多人確診，出貨不及，目前據悉僅接單到5／24，之後就要看狀況賣「不保證有貨」。

在盛夏的端午節，星巴克以旗下口感清爽的星冰粽闖出銷售佳績，近幾年成為熱門的端午節禮品選擇，今年星冰粽禮盒也從5／9開放預購，2款「夏日風情禮盒」、「夏日沁涼禮盒」還提供設計款保冷提袋，以素雅顏色作拼接，詢問度也很高，售價690元。

▲星巴克星冰粽。（圖／業者提供）▲星巴克星冰粽。（圖／業者提供）

以往星冰粽禮盒因需冷藏之故，端午檔期的銷售絕大部分出貨也是放在預購，今年開放預購期間5／9至5／27，因出貨不及導致5／24期間停止預購接單，離原定預購日截止約3天，雖影響業績應有限，但據門市人員透露這樣的狀況應是首次，「以往還可能在預購後於門市買到星冰粽禮盒，今年這樣的機會應該會大減。」

而傳出會有出貨不及的狀況，是因為製造商有許多員工出現確診，所以影響出貨量，對此台灣星巴克不正面回答，僅回應端午節禮盒已全數預購完畢，為提供顧客多元選擇，門市亦有零售單顆星蕨餅，歡迎顧客前往購買。

▲星巴克星冰粽。（圖／業者提供）

▲目前星巴克門市還有單顆的星蕨餅可買，售價60元。（圖／業者提供）

此外，為擔心廠商確診消息可能導致民眾擔憂退貨，星巴克也回應，生產線均有嚴格食安管理，相關作業規範均依食品安全法規，並遵守中央疫情指揮中心指引。

關鍵字：

星巴克, 星冰粽, 停賣, 確診

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