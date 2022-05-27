fb ig video ETtoday search mobile

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮

>

實習記者施至真／綜合報導

速食餐廳為了吸引客群，不斷推出新創意，先前大陸肯德基推出一款沒有麵包的「肉霸堡」，就讓肉食族大快朵頤，這回為了迎接六一國際兒童節，特別與寶可夢合作，推出會跳舞的音樂盒，只見可達鴨黃色圓滾滾身體，左右旋轉著揮舞雙手，超級Q的呆萌模樣，不僅讓人忍不住開始跟著一起晃，高人氣也讓可達鴨一度登上熱搜榜首。

▲可達鴨音樂盒。（圖／翻攝小紅書）

▲大陸肯德基與寶可夢合作推出的兒童節玩具。（圖／翻攝小紅書@橙子2.0）

會跳舞的「可達鴨音樂盒」其實是大陸肯德基為六一國際兒童節推出的套餐小玩具，這次的聯名包含三款玩具，分別是皮卡丘水壺、音樂盒以及可達鴨音樂盒，其中這款「可達鴨音樂盒」，以黃色圓滾滾身體、經典呆滯表情和頭上三根毛，搭配左右旋轉、揮舞雙手的簡易舞蹈動作，造成一波搶購風潮，甚至因為太夯導致供不應求，讓網友紛紛至肯德基官方微博要求補貨。

「可達鴨音樂盒」可以說是大人小孩的心頭愛，不僅在小紅書被瘋狂打卡，還有網友為他黏上各式各樣不同的物品，包括寫滿迷因語錄的便條紙、迷你公仔、快篩試劑等異想天開的創意，再搭配簡單逗趣的舞姿和音樂，讓網友直呼「太有魔性了」、「很洗腦」、「看了這麼多鴨鴨，還是忍不住一直笑」，超高人氣也讓可達鴨一度登上微博熱搜榜首。

▲可達鴨音樂盒。（圖／翻攝小紅書）

▲可達鴨被扮上不同打扮。（圖／翻攝小紅書@xxx，@松鼠鮭魚呀）

▲可達鴨音樂盒。（圖／翻攝小紅書）

▲網友更把快篩戴在可達鴨頭上，手拿便條紙跳舞，笑得好療癒。（圖／翻攝小紅書@不能沒有葉葉子）

另外，日本ensky公司日前就有一款「可達鴨茶壺」，把黃色圓滾滾身體、呆滯五官、大大鴨嘴神還原，做成實用的茶壺，使用時可以從鴨嘴部分倒出水來，模樣超級Q，一組附有濾網售價為13200日圓（約台幣3,050元），但一推出還是搶購一空，目前官網仍顯示缺貨中，想入手的只能等補貨了。

▲可達鴨茶壺。（圖／翻攝自enskyshop.com，下同）

▲可達鴨茶壺。（圖／翻攝自enskyshop.com，下同）

▲可達鴨茶壺。（圖／翻攝自enskyshop.com，下同）

►日本「星之卡比和菓子」超萌欠吃！　8種表情＋巧克力內餡惹人愛

►肯爺IG無預警曝光「麥當勞新包裝」　合作MUJI設計總監打造方形漢堡

關鍵字：

肯德基, 六一兒童節, 玩具, 寶可夢, 可達鴨, 可達鴨音樂盒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

「很不會聊天」星座TOP 3　金牛一開口就無趣，直接句點別人

「很不會聊天」星座TOP 3　金牛一開口就無趣，直接句點別人

湯唯「夢幻天空裙」踩球鞋有原因　下秒換「少女洋裝」逆齡10歲 爆準！「等電梯你會做什麼動作」，秒讀你的真實內心 趙麗穎新劇待遇超狂「高訂禮服」換不停！　露肩裙、華麗披肩洩氣場 UNIQLO即將聯名《間諜家家酒》這款必敗！粉絲直呼：哇苦哇苦 雷神索爾老婆露背溝＋腰窩辣翻！　老公立刻「摟懷裡」互動超甜 木村光希驚人「翹臀」曲線叫人看傻！下一張尺度更大「只剩小可愛」 IU坎城首亮相大露香肩　透紗禮服造型仙氣飄飄

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面