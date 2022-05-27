肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮

實習記者施至真／綜合報導

速食餐廳為了吸引客群，不斷推出新創意，先前大陸肯德基推出一款沒有麵包的「肉霸堡」，就讓肉食族大快朵頤，這回為了迎接六一國際兒童節，特別與寶可夢合作，推出會跳舞的音樂盒，只見可達鴨黃色圓滾滾身體，左右旋轉著揮舞雙手，超級Q的呆萌模樣，不僅讓人忍不住開始跟著一起晃，高人氣也讓可達鴨一度登上熱搜榜首。

▲大陸肯德基與寶可夢合作推出的兒童節玩具。（圖／翻攝小紅書@橙子2.0）

會跳舞的「可達鴨音樂盒」其實是大陸肯德基為六一國際兒童節推出的套餐小玩具，這次的聯名包含三款玩具，分別是皮卡丘水壺、音樂盒以及可達鴨音樂盒，其中這款「可達鴨音樂盒」，以黃色圓滾滾身體、經典呆滯表情和頭上三根毛，搭配左右旋轉、揮舞雙手的簡易舞蹈動作，造成一波搶購風潮，甚至因為太夯導致供不應求，讓網友紛紛至肯德基官方微博要求補貨。

「可達鴨音樂盒」可以說是大人小孩的心頭愛，不僅在小紅書被瘋狂打卡，還有網友為他黏上各式各樣不同的物品，包括寫滿迷因語錄的便條紙、迷你公仔、快篩試劑等異想天開的創意，再搭配簡單逗趣的舞姿和音樂，讓網友直呼「太有魔性了」、「很洗腦」、「看了這麼多鴨鴨，還是忍不住一直笑」，超高人氣也讓可達鴨一度登上微博熱搜榜首。

▲可達鴨被扮上不同打扮。（圖／翻攝小紅書@xxx，@松鼠鮭魚呀）

▲網友更把快篩戴在可達鴨頭上，手拿便條紙跳舞，笑得好療癒。（圖／翻攝小紅書@不能沒有葉葉子）

另外，日本ensky公司日前就有一款「可達鴨茶壺」，把黃色圓滾滾身體、呆滯五官、大大鴨嘴神還原，做成實用的茶壺，使用時可以從鴨嘴部分倒出水來，模樣超級Q，一組附有濾網售價為13200日圓（約台幣3,050元），但一推出還是搶購一空，目前官網仍顯示缺貨中，想入手的只能等補貨了。

▲可達鴨茶壺。（圖／翻攝自enskyshop.com，下同）

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