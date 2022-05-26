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木村光希驚人「翹臀」曲線叫人看傻！下一張尺度更大「只剩小可愛」

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記者王則絲／台北報導

日本巨星木村拓哉二女兒木村光希（Koki）近日登上日版《ELLE》七月號封面，挑戰拍攝了相當大尺度的畫報，封面中她穿著兩截式泳裝出鏡，驚人的「翹臀」曲線叫人看傻眼，且下一張更狂，全身只剩「一抹小可愛」遮胸，讓她完全褪去了少女氣息，一舉化身性感小女人。

▲木村光希。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希擁有高挑身材，為時尚圈的寵兒。（圖／翻攝自IG@koki）

木村光希擁有精緻五官與高挑身材，15歲出道後迅速成為各大精品寵兒，被封為是「最強星二代」，頂著父母的明星光環，讓木村光希更容易受到放大檢視與輿論攻擊，今年她首次主演恐怖電影《牛首村》便擔任女主角，為的正是擺脫「靠爸媽」的標籤，希望靠努力獲得肯定，是值得期待的作品。

15歲那年木村光希便是登上《ELLE》雜誌封面開啟模特兒生涯，4年後再度擔任封面人物，讓木村光希特別感到感激：「深深感謝四年前的封面，這些年來經歷過的美好經驗與難忘回憶對我來說都非常珍貴，感謝所有支持我的人，我會繼續努力的。」

相比4年前，現在19歲的木村光希面對鏡頭駕輕就熟，不管眼神與動作看得出來都更加專業，表現力更強，新封面中木村光希身穿黃色的兩截式泳裝側身出鏡，展露平時訓練有成的健康體態，尤其是那「翹臀」S曲線著實驚人，超級惹火；滑到下一張尺度更狂，木村光希身上僅剩「一抹小可愛」，來凸顯胸前的寶格麗項鍊，眼神也相當勾人。

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木村光希

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