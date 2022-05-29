極品戀人「維持熱戀感」超輕鬆！長時間交往10個習慣一定要做

實習記者施至真／綜合報導 圖／翻攝IG@tvn_drama

情侶的感情生活除了甜蜜，也充滿著各種挑戰，隨著熱戀期和磨合期的結束，男女關係也漸漸進入平淡期，想要繼續攜手度過每一天，就要適時為感情加溫。Dcard一位女網友就分享了10個維繫感情的生活習慣，教大家如何在平淡生活中維持熱戀氛圍！

＃1.發現對方不對勁時給予關懷

生活中難免遇到不順意的時刻，對此原PO表示，男友對於情緒雷達的感應十分準確，只要查覺到她的心情不太對，會主動關心情緒，但有時候就連原PO也搞不清楚自己的情緒，因此男友會安靜陪伴。

＃2.工作遇到挫折需體諒

除了男友對於情緒的細心觀察外，當原PO發現男友在工作上遇到挫折時，她會主動分擔當天的家務，並帶男友品嚐美食，另外，如果有時間，她也會去接男友下班，讓男友的心情可以因見到原PO而好轉。

＃3.建立共同生活目標

原PO認為，與伴侶建立共同的生活目標很重要，規劃理想房屋、看房子、領養寵物、旅遊計畫等等，可以透過討論來了解彼此想法，並且一旦設立目標，可會做好分工，這樣無論是討論還是執行計畫，過程會比較輕鬆。

＃4.安全感

安全感是由人與人的互動所建立的，有了另一半之後，就該與異性保持禮貌的距離，這個距離並不是指切斷聯繫，而是懂得拿捏互動分寸，如果有機會，也可以介紹友人和另一半認識。原PO也提到，當她和男友因為工作關係分隔兩地時，會保留固定時間視訊講電話，這些都是增加安全感的方法。

＃5.生活儀式感＆驚喜

即使生活再忙碌，也別忘了為生活製造驚喜！除了約會吃美食、看電影，偶爾送一些對方喜歡的巧克力、花束、生活小物，都可以使感情升溫。

＃6.有共同愛好很重要

無論情侶間的個性是互補還是相似，都要找到相同的愛好。例如窩在一起看卡通、露營、做菜等等，原PO也提到，就算喜歡的東西不一樣也沒關係，只要兩人都用心配合對方的喜好，同樣能相處融洽。

＃7.支持彼此事業

各行各業都有它的好處和辛苦，當另一半在工作上遇到困難時，除了給予建議，最重要的就是傾聽，另外，也不要吝於和對方討論工作，除了抱怨，也可以分享同事之間發生的趣事。

＃8.把對方的願望放在心上

忙碌的生活經常被各種大小事給牽絆，以至於有許多想做的事情、心願，沒時間和機會去完成，不妨試著將另一半在意的事放在心上，也許你也能在重要時刻助他一臂之力！

＃9.用心和對方的親友相處

雖然情侶生活是兩個人之間的事，但也別忘了和周遭的親朋好友建立好關係！另外，在對方的家人朋友面前，要記得給足對方面子，如果有什麼不滿意的地方，可以私底下處理，才是感情長久的相處之道。

＃10.珍惜對方的付出

雙方在生活上都會有自己的小習慣，然而長時間相處就需要互相包容、磨合，無論是對方為了感情做出的改變，還是生活中大大小小的付出，都不要將它視為理所當然，反而應該把握機會，向對方表達自己的感激和感動。

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