fb ig video ETtoday search mobile

極品戀人「維持熱戀感」超輕鬆！長時間交往10個習慣一定要做

>

實習記者施至真／綜合報導　圖／翻攝IG@tvn_drama

情侶的感情生活除了甜蜜，也充滿著各種挑戰，隨著熱戀期和磨合期的結束，男女關係也漸漸進入平淡期，想要繼續攜手度過每一天，就要適時為感情加溫。Dcard一位女網友就分享了10個維繫感情的生活習慣，教大家如何在平淡生活中維持熱戀氛圍！

▲維持熱戀感。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

＃1.發現對方不對勁時給予關懷

生活中難免遇到不順意的時刻，對此原PO表示，男友對於情緒雷達的感應十分準確，只要查覺到她的心情不太對，會主動關心情緒，但有時候就連原PO也搞不清楚自己的情緒，因此男友會安靜陪伴。

＃2.工作遇到挫折需體諒

除了男友對於情緒的細心觀察外，當原PO發現男友在工作上遇到挫折時，她會主動分擔當天的家務，並帶男友品嚐美食，另外，如果有時間，她也會去接男友下班，讓男友的心情可以因見到原PO而好轉。

＃3.建立共同生活目標

原PO認為，與伴侶建立共同的生活目標很重要，規劃理想房屋、看房子、領養寵物、旅遊計畫等等，可以透過討論來了解彼此想法，並且一旦設立目標，可會做好分工，這樣無論是討論還是執行計畫，過程會比較輕鬆。

▲維持熱戀感。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

＃4.安全感

安全感是由人與人的互動所建立的，有了另一半之後，就該與異性保持禮貌的距離，這個距離並不是指切斷聯繫，而是懂得拿捏互動分寸，如果有機會，也可以介紹友人和另一半認識。原PO也提到，當她和男友因為工作關係分隔兩地時，會保留固定時間視訊講電話，這些都是增加安全感的方法。

＃5.生活儀式感＆驚喜

即使生活再忙碌，也別忘了為生活製造驚喜！除了約會吃美食、看電影，偶爾送一些對方喜歡的巧克力、花束、生活小物，都可以使感情升溫。

＃6.有共同愛好很重要

無論情侶間的個性是互補還是相似，都要找到相同的愛好。例如窩在一起看卡通、露營、做菜等等，原PO也提到，就算喜歡的東西不一樣也沒關係，只要兩人都用心配合對方的喜好，同樣能相處融洽。

▲維持熱戀感。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

＃7.支持彼此事業

各行各業都有它的好處和辛苦，當另一半在工作上遇到困難時，除了給予建議，最重要的就是傾聽，另外，也不要吝於和對方討論工作，除了抱怨，也可以分享同事之間發生的趣事。

＃8.把對方的願望放在心上

忙碌的生活經常被各種大小事給牽絆，以至於有許多想做的事情、心願，沒時間和機會去完成，不妨試著將另一半在意的事放在心上，也許你也能在重要時刻助他一臂之力！

＃9.用心和對方的親友相處

雖然情侶生活是兩個人之間的事，但也別忘了和周遭的親朋好友建立好關係！另外，在對方的家人朋友面前，要記得給足對方面子，如果有什麼不滿意的地方，可以私底下處理，才是感情長久的相處之道。

＃10.珍惜對方的付出

雙方在生活上都會有自己的小習慣，然而長時間相處就需要互相包容、磨合，無論是對方為了感情做出的改變，還是生活中大大小小的付出，都不要將它視為理所當然，反而應該把握機會，向對方表達自己的感激和感動。

►遇到喜歡的類型想搭訕　網推「百分百成功法」：10個有11個都會給

►別陷入爛人爛事之中！網搜「3種朋友」不要交，離越遠越好

關鍵字：

維持熱戀, 情侶, 感情, 同居

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」

超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮

楊冪「緊身中空裝」A4纖腰逆天！　雀斑妝＋亂髮電力爆棚 睡飽仍力不從心？營養師曝「5種NG食物」不要碰 蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽 台北6間涼麵店人潮不斷　宵夜首選劉媽媽、必比登推薦在士林 爆準！「等電梯你會做什麼動作」，秒讀你的真實內心 RM全昭旻釋出「內衣大片」開大絕！罕見破尺度秀深溝、反差魅力爆表 遇到喜歡的類型想搭訕　網推「百分百成功法」：10個有11個都會給

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面