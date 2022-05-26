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53歲凱莉米洛性感腰線迷死人　美魔女敗在散亂金髮「乾如稻草」

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▲▼凱莉米洛,莎朗史東,湯姆漢克 。（圖／路透社）

▲凱莉米洛以Versace透視禮服大秀迷人腰線。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

大導演巴茲魯曼編導新作《貓王艾維斯》，昨於坎城影展舉行世界首映，放映結束贏得全場持續12分鐘的掌聲，創下本屆影展目前最長的鼓掌致意時間，不僅戲院內精彩，戲院外的紅毯也星光熠熠，53歲的澳洲天后凱莉米洛（Kylie Minogue）、64歲的美國女星「莎嬸」莎朗史東（Sharon Stone）組成「美魔女軍團」大秀S曲線，美中不足是凱莉米洛的金髮被網友批「乾如稻草」。

凱莉米洛步上坎城紅毯所穿的黑色透視禮服，是Versace 2022秋冬時裝秀壓軸禮服，上身則以線條支撐透膚布料罩於點綴水晶緊身馬甲外，迷人的腰線一覽無遺，搭配寶格麗（BVLGARI）祖母綠鑽石項鍊展現天后氣勢，但有粉絲認為項鍊與性感禮服不搭，散髮也是一大敗筆。

▲▼凱莉米洛,莎朗史東,湯姆漢克 。（圖／路透社）

▲莎朗史東再次穿上Dolce & Gabbana設計的禮服，特別戴墨鏡向貓王經典造型致敬。（圖／路透社）

同場的莎朗史東再次穿上Dolce & Gabbana的設計，以心形領大紅禮服展現完美曲線，她同時戴上墨鏡，被視為向貓王的經典造型致敬。而在電影《貓王艾維斯》飾演貓王經紀人湯姆帕克上校的男星湯姆漢克（Tom Hanks），則在紅毯上不時做出俏皮表情或玩自拍，吸引全場目光。

▲▼凱莉米洛,莎朗史東,湯姆漢克 。（圖／路透社）

▲在《貓王艾維斯》飾演貓王經紀人的湯姆漢克，在紅毯上玩自拍。（圖／路透社）

►莎朗史東坎城玩變裝挨批老哏　64歲不科學身材扳回一城

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關鍵字：

凱莉米洛, 莎朗史東, 湯姆漢克, 坎城影展

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