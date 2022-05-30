包．開箱／林心如演繹Chloé「珠寶包」！　多種拿法、三色手環好搶眼

▲Chloé2022春夏系列由創意總監Gabriela Hearst推出全新的「Kattie Bag 珠寶手拿包」 。（影／記者鮑璿安攝）



記者鮑璿安／專題報導

Chloé過去幾季表現亮眼，兼具環保與設計理念，夯包清單多到數不完，2022春夏系列則由創意總監Gabriela Hearst推出全新的「Kattie Bag 珠寶手拿包」，以知性的方包輪廓加上三副鉸接式手環最為吸睛，《ET FASHION》包開箱帶你仔細欣賞！

▲Chloé在2022春夏主打的包款Kattie Bag 珠寶手拿包 。（圖／品牌提供）

Chloé在2022春夏主打的包款Kattie Bag 珠寶手拿包，是新任創意總監Gabriela Hearst得意之作，為何有珠寶一詞？是因為別具特色的「三副鉸接式手環」，透過小牛皮、黃銅以及胡桃木三種異材質疊搭，雕刻黃銅飾面、小牛皮與對比色馬鞍形針腳，以及手感圓潤的胡桃木把手。點綴於包款翻蓋細節中間，使用者可以將手穿過提把，拿著包款時就好像是佩戴了珠寶一樣，增添搭配魅力。

▲林心如、侯佩岑、許路兒演繹不同手拿方式的Kattie Bag 。（圖／品牌提供）

由此就能看出Kattie Bag 珠寶手拿包的多功能背法，除了斜背肩上外，還可單純當成手拿包使用，無論是穿入手柄或是直接拿著，都很率性時尚，也難怪女星們紛紛上手，包括林心如、侯佩岑、許路兒等人都搶先演繹。

另外，在常有的翻蓋方包輪廓中，Kattie Bag 部分款式以鮮明縫線裝飾四周，療癒手感和觸感，並與中央提把呼應，很是可愛。而翻蓋式鈕扣的設計讓打開包口更顯婉約，內部的多夾層結構則可隨心置物。

▲(依序） Kattie多色拼接手拿包；火焰駝色手拿包；番茄橘色手拿包。（圖／品牌提供）



除了焦糖素色，也提供多色拼接皮革，靈感取自創意總監 Gabriela 畫作的大膽配色，搭配手工切割的小羊皮拼接，強烈體現春夏系列的色彩和手工藝。Gabriela Hearst是推行環境永續的時尚家，Kattie肩背手拿兩用包所使用之皮革，採用經皮革工作組織（LWG）認證制革廠的環保材質，民眾購買的同時也為環境永續盡一份力。

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