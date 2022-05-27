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遇到喜歡的類型想搭訕　網推「百分百成功法」：10個有11個都會給

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實習記者施至真／綜合報導

感情就要靠自己掌握，遇到喜歡的類型，如果只會被動等待就輸了，不過，究竟要怎麼搭訕，才能增加成功率呢？一名女網友在Dcard感情版以「該給ig還是要ig」為題發文，表示因為對自己沒自信而不敢主動出擊，並糾結在該主動要連絡方式，還是選擇留紙條請對方加。文章一出，立刻釣出許多戀愛大師，並表示「主動要，10個有11個都會給」。

▲主動搭訕差很多。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

▲網友揭「主動搭訕」成功率百分百。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

原PO表示最近在咖啡廳遇到喜歡的類型，但礙於對自己比較沒自信，因此不敢主動詢問對方的IG，反而想以留紙條的方式，讓對方決定是否有興趣互相認識。然而原PO的朋友卻認為，如果不主動去要，對方根本不會去加她好友，對此，想詢問網友，究竟會選擇主動要還是留紙條？

▲主動搭訕差很多。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

▲究竟該主動要IG，還是被動給紙條呢。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

貼文一出，立刻引起熱議，「我是主動要，然後他現在就變成我男友了」、「主動要！給不給你當下就知道了，但留紙條就會一直去想」、「主動要沒有被打槍過」、「被動就容易要不到，而且通常不會拒絕，頂多等對方離開再退追」另外，網友也以實例分享，表示自己幫朋友們要IG時，10個有11個都會給，因為旁邊的朋友可能會想一起加，因此她認為，女生應該拋開無謂的矜持，主動一點才會成功。

▲主動搭訕差很多。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

▲遇到心儀的對象就快衝。（圖／翻攝IG@tvn_drama）

雖然多數網友認為，主動要比較容易認識對方，但還是有不少人表示自己是「俗辣」不敢主動要，只敢默默塞紙條，即便如此，被動留紙條的成功案例還是不少。網友也提到，除了主動出擊，可以和對方說是「幫朋友問的」，不僅可以減少當下的緊張感，如果不幸被拒絕，也不至於太尷尬。

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關鍵字：

單身, 搭訕, 感情, 主動, 交友

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