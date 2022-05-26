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寶格麗聯手重機牌打造限量錶　DUCATI標誌紅面盤勾熱血精神

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▲▼ BVLGARI,IWC 。（圖／公關照）

▲模特兒Kevin Lutolf 演繹寶格麗Aluminium Ducati特別版腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

車與錶是男人最愛的「玩具」，寶格麗（BVLGARI）於是聯手同為義大利品牌的頂級摩托車製造商DUCATI，推出BVLGARI ALUMINIUM計時腕錶DUCATI特別版，選用鋁合金、鈦金屬和橡膠材質打造，最醒目的是面盤採用DUCATI標誌性紅色，勾起人們的熱血精神，全球限量1,000只。

▲▼BVLGARI 。（圖／公關照）

▲▼ BVLGARI,IWC 。（圖／公關照）

▲寶格麗Aluminium Ducati特別版腕錶，154,700元。

BVLGARI ALUMINIUM計時腕錶DUCATI特別版，不僅以紅色面盤呼應DUCATI的特色，時標數字10、11、12 的設計也巧妙呼應DUCATI車款的儀表板；此外，計時功能盤與小秒盤特別以黑色呈現並搭配紅色指針，強烈的紅黑對比顯得摩登，內載BVL 130 自動上鍊機芯，隨錶附鋁合金和橡膠材質打造並飾以雙品牌字樣錶盒。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲錶背裝飾寶格麗與Ducati品牌名稱標誌。

IWC（萬國錶）日前於F1首屆邁阿密大獎賽™登場之際，同步發表與Mercedes-AMG馬石油F1車隊聯手推出的首款車隊官方時計--飛行員系列計時腕錶41「Mercedes-AMG馬石油Formula One™車隊」特別版，吸引七屆世界冠軍車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）在第一時間搶戴，錶款以輕巧的5級鈦金屬打造，黑色面盤上的夜光物料及印刷字樣採用車隊標誌性馬石油綠色，搭配同色系的橡膠錶帶並附上可快速更換的黑色壓紋小牛皮錶帶，獨特色彩辨識度相當高。

▲▼ BVLGARI,IWC 。（圖／公關照）

▲IWC飛行員計時腕錶41「MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA ONE™ TEAM」特別版，252,000元。（圖／IWC提供）

►IWC賽車錶不是Tiffany Blue！　「馬石油綠」點綴超搶眼

►562萬陀飛輪錶上的纏繞白線不是亂畫　考驗眼力浮現小孩臉龐

關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, DUCATI, IWC

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