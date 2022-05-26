許瑋甯賞香奈兒16億珠寶展洩小心機　短背心露腹肌吸睛

▲許瑋甯穿香奈兒春夏白色棉質短版背心飾吸睛。（圖／翻攝anno8o7 IG）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）1932頂級珠寶系列展全球巡迴首站於台灣登場，展出以彗星、月亮與太陽為主題的68件總值近16億3000萬元全新作品，吸引品牌大使桂綸鎂、許瑋甯前往欣賞。許瑋甯選擇春夏白色棉質短版背心造型，露出勤練有成的腹肌吸睛，她同時搭配最新的Comète 1932耳扣與Comète 1932戒指，在IG浪漫寫下「今晚，我去了1932，在星星月亮太陽的地方」。

▲許瑋甯在展示復刻香奈兒女士1932年作品的投影空間中欣賞。（圖／翻攝anno8o7 IG）



▲許瑋甯戴香奈兒最新的Comète 1932耳扣（左）與Comète 1932戒指。

桂綸鎂則選穿香奈兒2021-22 Métiers d’art 工坊系列粉色羊毛斜紋軟呢長外套現身珠寶展，特別在香奈兒女士1932年革命性的Bijoux de Diamants鑽石珠寶系列發表會邀請函前留影；而品牌好友楊乃文、陳柏霖與周興哲也受邀看展，無論是展示復刻彗星珠寶的投影展區，抑或星空閃爍的新品主展場，都令他們印象深刻。

▲桂綸鎂穿香奈兒2021-22 Métiers d’art 工坊系列粉色羊毛斜紋軟呢長外套，在1932年香奈兒女士珠寶展的邀請函前留影。（圖／香奈兒提供，以下同）





▲楊乃文欣賞香奈兒復刻的彗星鑽石項鍊。





▲陳柏霖（左）與周興哲受邀欣賞香奈兒1932頂級珠寶展。

正在熱烈進行中的坎城影展，是另一個國際珠寶品牌展演的重要舞台，特別是瑞士名錶珠寶品牌蕭邦（Chopard）與坎城影展已締結25年的合作夥伴關係，因此舉辦名為「Chopard Loves Cinema」的慶祝晚宴，並發表75件高級珠寶，包括精品龍頭LVMH集團少奶奶Natalia Vodianova、在坎城宣傳首度自導自演諜報動作片《Hunt》的南韓影帝李政宰都是座上賓。

▲南韓影帝李政宰是蕭邦晚宴的座上賓。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲LVMH集團少奶奶Natalia Vodianova慈善事業與蕭邦合作密切，也是品牌重要貴賓。





▲模特兒於蕭邦晚宴展示最新高級珠寶系列75件作品。

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