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近3個月有破財風險的4大星座！處女座被另一半拖累，大筆金錢恐出錯

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▲▼近3個月有破財風險的4大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

有時候正想存錢，偏偏就會碰上需要花錢或是有大筆錢財損失的破財狀況，讓人好頭痛。而被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公布接下來3個月期間，有破財風險的4大星座，尤其雙魚和處女，一個可能是因自身衝動消費而破財，另一個則可能受到伴侶的拖累，或是處理金錢時可能出錯。

▲▼近3個月有破財風險的4大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3＆4：牡羊座、天秤座

時間點為7/6～8/21，這段時間火星會進入牡羊座、天秤座的財帛宮。牡羊座在這期間容易花錢在需要的東西上，是本來就規劃好要支出的項目。

而天秤座則是容易將錢花在合夥方面，像是合夥人要求比較高，或想要將預算提高，因為事情已經開始了，頭都洗一半了，天秤也只好跟著投入更多的資金。

▲▼近3個月有破財風險的4大星座。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1＆2：雙魚座、處女座

時間點為5/25～7/6，這段時間火星會進入雙魚座和處女座的二宮。雙魚座的錢會花在養生上或出席一些重要場合，想好好打扮自己的外型等支出，比如剪個漂亮的新髮型、買比較貴的衣服，或是衝動消費買了一堆化妝品。雙魚容易為了想要快速滿足而多花一筆錢，如果有耐心一點，就能把錢省下來。

而處女座則是可能會被另一半拖累，比如另一半很會花錢或是要償還債務，需要處女幫他們掌管；也有可能是處女需要經手大筆金錢，比如幫人處理保險、理賠、貸款等，可能本身就是會計，在處理金錢上要小心出錯，以免損失慘重。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 財運, 金錢, 破財, 處女, 雙魚, 天秤, 牡羊

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