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還以為是遊樂園周邊！歐陽娜娜「小鹿斑比T恤」其實來頭不小

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記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜近年積極在對岸發展，憑藉高顏值吸粉無數，許多女孩們都把她當成時尚icon，熱愛歐陽娜娜私下的穿搭風格。最近歐陽娜娜上傳穿搭美照中，穿上了她最愛的「小鹿斑比」剪影的T恤，乍看之下以為是迪士尼的周邊商品，但其實這件T恤來頭不小，為GIVENCHY的最新迪士尼聯名系列單品。

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自IG）

▲歐陽娜娜穿著最愛的「小鹿斑比」T恤。（圖／翻攝自IG@nanaouyang）

歐陽娜娜私下喜歡酷酷的街頭風格，穿著上以舒適、寬鬆的服裝為主，此外，粉絲們都知道她最喜歡的迪士尼角色就是「小鹿斑比」。這回歐陽娜娜再次展現了對小鹿斑比的熱愛，穿上了運用小鹿斑比的剪影所設計的T恤，Oversized的大T恤下搭配寬鬆牛仔褲，打造出她招牌的酷Girl風格，與甜美顏值相得益彰。

不過就有網友感到疑問，難道這是迪士尼官方推出的周邊商品嗎？不少人也想要購入，但其實歐陽娜娜身上這件「小鹿斑比T恤」來頭不小，為GIVENCHY新推出與迪士尼經典卡通角色合作的聯名系列。

日前GIVENCHY創意總監Matthew M. Williams無預警發布、開賣迪士尼聯名系列，將經典角色們包括101忠狗、幸運兔奧斯華、小鹿斑比、雪寶、Elsa⋯⋯化作黑色剪影，印製於短T、帽T上，把夢幻的迪士尼世界轉化成酷酷的黑白配色，很有GIVENCHY的品牌風格，且官方表示此為第一波合作，未來將會有更多角色加入。

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關鍵字：

歐陽娜娜, 小鹿斑比, GIVENCHY, 迪士尼

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