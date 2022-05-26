UNIQLO即將聯名《間諜家家酒》這款必敗！粉絲直呼：哇苦哇苦

記者王則絲／台北報導

日本動畫《SPY X FAMILY間諜家家酒》自今年四月開播以來人氣直線上升，甚至紅到了全球。看準熱潮UNIQLO手腳非常快，馬上確認推出以《SPY X FAMILY間諜家家酒》為主題的聯名UT系列，日本將在6月3日上市，台灣則是於六月下旬開賣，其中主角安妮亞經典的「嘲諷臉」也成為設計元素，讓許多粉絲們直呼：「哇苦哇苦！（意思是好興奮）」

繼先前的《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》，足見日本動畫的全球影響力，這次UNIQLO當然也不放過與最新話題動畫的聯名機會。《SPY X FAMILY》劇迷們肯定都被可愛的安妮亞迷的團團轉吧？所以UNIQLO X 《SPY X FAMILY》目前共公布的4款UT中，首先必敗的絕對是這款「安妮亞T」，胸前口袋翻開就可以看到那經典的「嘲諷臉」，小巧思可愛爆擊！

▲UNIQLO X 《SPY X FAMILY》必敗安妮亞款！（圖／翻攝自UNIQLO）



想要帥氣的選擇當然也有，以淡綠色為底色，印上「佛傑一家」黃昏、約兒與安妮亞，袖口飾以深色滾邊增加設計感；或是透過簡約的黑底與白線條來勾勒出全員；最後於百搭的白T印上黃昏的紅色剪影，呈現間諜帥氣的瞄準動作。聯名消息釋出後，粉絲們直呼安妮亞的招牌台詞：「哇苦哇苦！」、「安妮亞喜歡這個！」難掩興奮與期待。

▲UNIQLO X 《SPY X FAMILY》聯名系列UT。（圖／翻攝自UNIQLO）



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