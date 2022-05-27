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擺脫扁塌、頭氣味！頭髮專家教「養護3招」細軟髮也能變蓬鬆

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▲▼專家教3招養出蓬鬆秀髮。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲學會正確洗護，細軟髮也能擁有蓬鬆豐盈感。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、翻攝IG@emisuzuki_official

陰雨綿綿的梅雨季來臨，時不時降雨除了影響心情，頭髮也跟著潮濕的天氣變得容易扁塌，明明沒出油看起來也像沒洗頭，讓人好困擾。台灣髮肌保養專家juliArt就分享日常洗護的「三要」秘訣，除了可對抗梅雨季帶來的扁塌髮絲困擾，同時為頭髮補充營養，輕鬆擁有清爽亮麗的好髮質。

1.用對洗髮品

選用有蓬鬆效果或針對細軟髮、扁塌髮的洗髮精，幫助頭髮更豐盈有彈性；也可以使用針對頭皮保養健髮的洗護髮品，幫助頭皮補充營養，改善髮絲細軟、扁塌無力的狀況，同時預防老化，讓髮絲更健康強健。

2.潮濕天氣更要好好吹乾頭髮

千萬別因為天氣陰冷就偷懶不洗頭，頭皮出油反而更容易扁塌。另外，天氣潮濕時，洗完頭後確實將頭髮吹乾更顯重要，洗完頭不確實吹乾，頭皮水氣重容易讓黴菌滋生，且長時間濕髮頭髮也較脆弱，容易造成髮絲斷裂。因此正確的洗頭頻率、確實吹乾髮絲，都是蓬鬆秀髮的維持關鍵。

▲▼專家教3招養出蓬鬆秀髮。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

3.頭皮精華搭配紓壓按摩

想維持蓬鬆豐盈秀髮，髮根強韌、頭皮健康是根本，中醫師杜丞蕓分享：「常見的頭皮問題，源自於內分泌失調、身體氣虛、血虛及肝血不足，因而皮脂腺分泌增加，產生油頭、頭皮屑、扁塌等問題。」

建議可使用頭皮養護產品，搭配90秒的頭皮紓壓按摩術，於頭皮側、後、上針三穴位做按摩各30秒，不但可以有效放鬆頭皮，透過按摩手法將營養按入頭皮，為髮根補充營養，蓬鬆自然跟著來。

可搭配洗護髮品

▲▼專家教3招養出蓬鬆秀髮。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲呂 滋養韌髮強化髮根洗髮精，400ml，NT$420。

獨創專利「髮根立體技術™」，有效為扁塌頭頂打造豐盈有彈性的蓬鬆感，其中添加發酵山茶花精油成分，為受損髮絲提供營養能量，豐盈髮絲同時恢復秀髮光澤。

▲▼專家教3招養出蓬鬆秀髮。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲juliArt 蓬鬆豐盈洗髮精，1000ml，NT$2,100。

適合細軟髮絲、扁塌髮使用，能從髮根處給予頭髮蓬鬆，強化髮質結構，讓細軟髮質更有支撐力並呈現輕盈活力與彈性。

▲▼專家教3招養出蓬鬆秀髮。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲HAIR RITUEL 賦活重升髮精華，60ml，NT$5,800。

專為髮肌打造的高濃縮抗老精華，蘊含多重頂級髮根強健再生複方和亞麻子、紅沒藥醇、鼠尾草萃取，提供髮根必需的營養素，滋養強韌髮根，維持髮肌的健康平衡，打造豐盈秀髮。

▲▼專家教3招養出蓬鬆秀髮。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲嬌蘭 蜂王乳頭皮修護精華，50ml，NT$5,300。

嬌蘭將「小金油」皇家蜂王乳修護系列的修護科技運用在頭皮髮絲養護上，以動態黑蜂修護科技TM搭配包含泛醇等高活性成分，可有效修護毛髮、活化頭皮，從髮根加強髮絲韌度。

▲▼專家教3招養出蓬鬆秀髮。（圖／品牌提供）

▲呂 滋養韌髮養髮精華液，80ml，NT$799。

含有洗髮精20倍的高濃度人蔘精華，補充頭皮營養，活化頭皮，並強化髮根與髮絲強韌度，質地輕盈、吸收力快速，除了日常保養外，也適用於曬後鎮定頭皮。

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關鍵字：

保養, 頭皮, 髮膚, 頭髮, 髮絲, 清潔, 洗頭, 護髮, 護理, 梅雨季, 扁塌, 蓬鬆

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