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IU坎城首亮相大露香肩　透紗禮服造型仙氣飄飄

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▲▼ IU 。（圖／路透社）

▲《嬰兒轉運站》導演是枝裕和（右起）與宋康昊、IU、李周映、姜棟元一同步上坎城紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

日本名導是枝裕和籌備5年的首部韓片《嬰兒轉運站》（Broker），入選本屆坎城影展競賽片，第8度進軍坎城的他昨率領新片演員，宋康昊、IU（李知恩）、李周映、姜棟元一同步上坎城紅毯，首度進軍坎城的IU是當晚的美麗焦點，她穿韓國婚紗設計師品牌Choi Jae Hoon灰色透紗禮服大露香肩，仙氣飄飄。

▲▼ IU 。（圖／路透社）

▲IU（右）身穿南韓婚紗設計師品牌Choi Jae Hoon禮服亮相。（圖／路透社）

▲▼ IU 。（圖／路透社）

▲IU佩戴CHAUMET Joséphine系列鑽石耳環與項鍊，展現優雅風格。（圖／路透社）

IU是義大利精品GUCCI品牌大使，但昨出席《嬰兒轉運站》宣傳活動，未選擇合作密切的GUCCI禮服，而穿上南韓婚紗品牌Choi Jae Hoon禮服，左肩處點綴紗質蝴蝶結，充滿女人味，她同時搭配法國珠寶品牌Joséphine系列鑽石耳環與項鍊，展現清新優雅的風格。

▲▼ IU 。（圖／路透社）

▲美國超模貝拉哈蒂德穿GUCCI 1996年秋冬系列的古董禮服出席《嬰兒轉運站》首映會。（圖／路透社）

《嬰兒轉運站》首映會紅毯上除了劇組人員吸睛，美國超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）也現身，今年她參加坎城影展連換多套名牌古董衣創造話題，繼Versace、香奈兒（CHANEL）古董禮服造型後，她又穿上GUCCI 1996年秋冬系列的白色直線條禮服，腰際開洞裝飾金屬環添個性美。

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關鍵字：

IU, 坎城影展, Bella Hadid, 貝拉哈蒂德

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