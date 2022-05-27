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18年歷史誠品信義恐結束？　董座吳旻潔喊話統一「希望續約」

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▲▼疫情 確診 誠品信義店 人稀少 三級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲誠品信義店已在信義區經營18年，近期因疫情人潮稀少，但仍希望能續約。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡惠如／台北報導

自2005租期開始的誠品生活信義店，租約即將在2023年到期，今（5／27）誠品生活股東會上，董事長吳旻潔對外表示，目前租約仍然「懸而未決」，確實有可能會結束，並聲明「我們非常想要續約，也開出非常好的續約條件，這兩年還有再加碼」，目前大部分的房東均已同意續約，僅統一尚未表態。

吳旻潔表示，之前統一曾表示在2020年中回覆是否能成功續約，但直到此刻仍尚未獲得回覆，目前想跟股東進行說明。此舉似乎想透過股東會向房東喊話，信義誠品是否能續開，需要看統一方面的回覆。

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲24小時敦南誠品熄燈打烊後，由信義誠品接手24小時書店的任務。（圖／記者湯興漢攝）

誠品生活信義店每年來客人次超過1200萬次，內有超過4500家中外文出版社與專櫃，每年舉辦超過1000場藝文活動，官方表示目前也是全球最大的中文書店，全店坪數達到14000坪，另外在誠品敦南結束之後，也接續了24小時書店的任務。

誠品董座吳旻潔語重心長表示，當敦南店結束的時候，內心心繫的其實是誠品信義店的租約，因為信義店的租約即將在2023年到期，但房東的態度仍未知。她表示：「信義區應該要有誠品，它對這個區域是獨特的存在。」

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