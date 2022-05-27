亮・珠寶／坎城掀「百克拉寶石之爭」　美魔女影后個性耳環突圍

▲安海瑟薇戴寶格麗107.15克拉藍寶石鑽石項鍊出席第75屆坎城影展競賽片《世界末日》首映。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國坎城影展熱烈進行中，女星、名模紅毯爭豔不間斷，國際珠寶品牌傾全力支持，最新、最耀眼之作紛紛在影展期間曝光，從最初好萊塢巨星安海瑟薇（Anne Hathaway）與「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）掀起的「百克拉寶石之爭」，再欣賞法國美魔女級影后們戴的非乖乖牌耳環、模特兒所戴的領片式頸鍊，3大趨勢引領風騷。

▲安海瑟薇戴的寶格麗Eden The Garden of Wonders系列Mediterranean Reverie 地中海幻想藍寶石與鑽石項鍊。

百克拉寶石之爭

寶格麗（BVLGARI）於坎城影展期間宣布奧斯卡最佳女配角安海瑟薇成為代言人，讓她搶先戴上Mediterranean Reverie 地中海幻想頂級藍寶石與鑽石項鍊，鑲有一顆重達107.15克拉的枕形切割斯里蘭卡皇家藍藍寶石，搭配長棍形切割藍寶石、圓形明亮切割與密鑲鑽石鑲飾項鍊。

▲茱莉亞羅勃茲以帥氣褲裝搭配蕭邦鑲嵌一顆100.5克拉黃鑽的鑽石項鍊。

▲蕭邦鑲嵌一顆100.5克拉黃鑽，以及鑲嵌總重27.04克拉梨形切割鑽石、總重27.63克拉枕形切割鑽石項鍊。



身穿黑色帥氣褲裝的茱莉亞羅勃茲，選戴代言品牌蕭邦（Chopard）紅毯系列的鑽石項鍊，鑲嵌一顆100.5克拉的黃鑽，恰好與安海瑟薇的寶格麗項鍊上演「百克拉寶石之爭」，盡顯一線女星氣勢。

▲伊莎貝雨蓓穿綠色BALENCIAGA緊身裝搭配卡地亞美洲豹耳環與彩鑽耳環。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲卡地亞頂級珠寶系列白鑽與彩鑽長耳環。

非乖乖牌的耳環

法國資深女星們各個都是美魔女，保養得宜也勇於挑戰大膽穿搭，69歲的影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）以綠色BALENCIAGA緊身裝現身，搭配卡地亞（Cartier）兩件耳環，一款是「趴在」耳骨上的美洲豹耳環，另一件為頂級珠寶系列白鑽與彩鑽長耳環，非乖乖牌的個性穿搭很吸睛；55歲的蘇菲瑪索（Sophie Marceau）也不選傳統華麗耳環，以蕭邦鑲鑽圈式耳環搭配亮眼的紅色褲裝，流露活潑氣息。

▲法國女星蘇菲瑪索佩戴蕭邦圈式鑽石耳環，流露活潑氣息。（圖／路透社）

項鍊變身花領片

服貼頸部線條的頸鍊，猶如第二層肌膚，也能變身為領片，為禮服增添風采。德國女星黛安克魯格（Diane Kruger）是最佳示範，穿Oscar de la Renta高領紅色禮服，配上CHAUMET建築結構的Ondulation 18K黃金項鍊，點綴一顆30.25克拉枕形切割藍綠色碧璽。

▲黛安克魯格以Oscar de la Renta紅色禮服搭配CHAUMET建築結構的Ondulation 18K黃金項鍊，鑲有1顆枕形切割藍綠色碧璽，25,000,000元。（圖／CHAUMET提供）

Boucheron也有最新的領片造型項鍊曝光，由身穿Givenchy兩截式禮服的黎巴嫩模特兒Nour Arida戴上吸睛，頸鍊兩側迴旋線條拱著中央的巨鑽，堪稱最奢華的花俏領片。

▲黎巴嫩模特兒Nour Arida穿Givenchy兩截式禮服搭配Boucheron領片式項鍊。（圖／翻攝nouraridaofficial IG）



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