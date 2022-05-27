誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

▲誠品生活裕隆城旗艦店。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

喊話多年，誠品全台最大店「新店裕隆城」將在2023年將正式登場，今（5／27）誠品召開股東會，提到裕隆城規劃成「明日之城、眾人之所」的主題，全棟商場以品牌主題大店、文創藝文、自營主題、特色聚落等方式規劃，並在餐飲預計引進62間店的規模，加上原有的電影院，新店居民很快就有新據點能吃能玩！

誠品今舉行的股東會，除喊話信義店房東統一，能回覆續租租約、將誠品招牌留在信義區之外，也提到全台最大的新店裕隆城旗艦店的規劃，裕隆城營業面積達到1.9萬坪，規模約跟近期開幕的台南三井Outlet相同，採用4大元素包括日常、藝文、餐食、共享來打造商場。

▲誠品在新店裕隆城的旗艦店將在明年中開幕，本圖為中興路鳥瞰圖。（圖／裕隆提供）

藝文方面就是誠品持續深耕的文創、美學與職人，像是書店、體驗內容與誠品旗下自營expo等；共享是針對展覽、IP主題展、品牌期間限定店、主題市集、運動競技等活動，與在地居民共創體驗的空間；日常則是對於生活所需，引進10大生活主題大店、10大業種商品區域跟選品，讓消費者能滿足一日所需。

而餐飲則以串連B1到4F的規劃，預計引進22家主題餐飲、10家輕食咖啡、30間全客群美食與在地餐飲，規模與店數也大過以美食為主的京站小碧潭店，預計將成新店區域最豐富的餐飲據點。

另外其他大型店包括7500坪的誠品生活台中七期店將在2023下半年開幕，另擁有南台最大書店的6500坪台南碳佐麻里也將在2024年登場。