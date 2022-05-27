fb ig video ETtoday search mobile

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

>

▲誠品生活裕隆城旗艦店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品生活裕隆城旗艦店。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

喊話多年，誠品全台最大店「新店裕隆城」將在2023年將正式登場，今（5／27）誠品召開股東會，提到裕隆城規劃成「明日之城、眾人之所」的主題，全棟商場以品牌主題大店、文創藝文、自營主題、特色聚落等方式規劃，並在餐飲預計引進62間店的規模，加上原有的電影院，新店居民很快就有新據點能吃能玩！

誠品今舉行的股東會，除喊話信義店房東統一，能回覆續租租約、將誠品招牌留在信義區之外，也提到全台最大的新店裕隆城旗艦店的規劃，裕隆城營業面積達到1.9萬坪，規模約跟近期開幕的台南三井Outlet相同，採用4大元素包括日常、藝文、餐食、共享來打造商場。

▲▼新店裕隆城，中興路鳥瞰圖。（圖／裕隆提供）

▲誠品在新店裕隆城的旗艦店將在明年中開幕，本圖為中興路鳥瞰圖。（圖／裕隆提供）

藝文方面就是誠品持續深耕的文創、美學與職人，像是書店、體驗內容與誠品旗下自營expo等；共享是針對展覽、IP主題展、品牌期間限定店、主題市集、運動競技等活動，與在地居民共創體驗的空間；日常則是對於生活所需，引進10大生活主題大店、10大業種商品區域跟選品，讓消費者能滿足一日所需。

而餐飲則以串連B1到4F的規劃，預計引進22家主題餐飲、10家輕食咖啡、30間全客群美食與在地餐飲，規模與店數也大過以美食為主的京站小碧潭店，預計將成新店區域最豐富的餐飲據點。

另外其他大型店包括7500坪的誠品生活台中七期店將在2023下半年開幕，另擁有南台最大書店的6500坪台南碳佐麻里也將在2024年登場。

關鍵字：

誠品, 裕隆城, 誠品生活, 股東會

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

「很不會聊天」星座TOP 3　金牛一開口就無趣，直接句點別人

「很不會聊天」星座TOP 3　金牛一開口就無趣，直接句點別人

湯唯「夢幻天空裙」踩球鞋有原因　下秒換「少女洋裝」逆齡10歲

湯唯「夢幻天空裙」踩球鞋有原因　下秒換「少女洋裝」逆齡10歲

爆準！「等電梯你會做什麼動作」，秒讀你的真實內心 趙麗穎新劇待遇超狂「高訂禮服」換不停！　露肩裙、華麗披肩洩氣場 UNIQLO即將聯名《間諜家家酒》這款必敗！粉絲直呼：哇苦哇苦 雷神索爾老婆露背溝＋腰窩辣翻！　老公立刻「摟懷裡」互動超甜 木村光希驚人「翹臀」曲線叫人看傻！下一張尺度更大「只剩小可愛」 近3個月有破財風險的4大星座！處女座被另一半拖累，大筆金錢恐出錯 擺脫扁塌、頭氣味！頭髮專家教「養護3招」細軟髮也能變蓬鬆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面