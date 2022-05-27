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盤點防水戶外單品！　NB山系越野鞋、RAINS極簡雨衣輕鬆穿搭

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▲防水戶外單品盤點 。（圖／品牌提供）

▲防水戶外單品盤點 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

連日陰雨天氣，想要乾爽出門其實很簡單，《ET FASHION》特別整理了一身戶外防水用品，像是PALLADIUM延續橘標防水科技帶來全新OXFORD低筒鞋； New Balance則釋出全新一代的 Fresh Foam X Hierro V7 山系越野鞋履，緩震輕鬆上腳！

New Balance全新「Fresh Foam X Hierro V7 山系越野鞋履」

▲防水戶外單品盤點 。（圖／品牌提供）

▲防水戶外單品盤點 。（圖／品牌提供）

▲New Balance Hierro V7 山系越野鞋履。（圖／品牌提供）

New Balance全新「Fresh Foam X Hierro V7 山系越野鞋履」是專業運動Trail支線的主力鞋款，以多邊、凹凸的幾何形狀加上雷射切孔創造出緩衝空間，大小不一的大底刻紋，分散壓力。表面織料則是擁有抗污防潑水功能，加上男女款山系配色，讓登山穿著也潮流。

法國軍靴品牌PALLADIUM全新OXFORD低筒鞋

▲防水戶外單品盤點 。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM全新OXFORD低筒鞋 。（圖／品牌提供）

法國軍靴品牌PALLADIUM在擅長的橘標防水TRAVEL LITE+系列上再進化，全新OXFORD低筒鞋是一大亮點，搭配第二代FAST LACING快速綁帶系統，單手即可調整鬆緊更好穿脫，鞋身皆以橘標防水科技結合地球友善永續再生科技纖維打造，雨天行走也能乾爽。

丹麥生活風格品牌RAINS防水單品

▲防水戶外單品盤點 。（圖／品牌提供）

▲防水戶外單品盤點 。（圖／品牌提供）

▲RAINS春夏全新推出的Ultralight超輕量衝鋒雨衣；捲蓋式後背包 。（圖／品牌提供）

丹麥生活風格品牌RAINS以防水材質與極簡設計走紅，春夏全新推出的Ultralight超輕量衝鋒雨衣不僅舒適透氣，同時附有收納小袋。包款配件也全抗水，像是捲蓋式後背包與信差包、充滿歐洲學院風格的雙扣環MSN後背包，極簡輪廓加上機能感非常吸睛。

GO WILD野聚戶外

▲防水戶外單品盤點 。（圖／品牌提供）

▲防水戶外單品盤點 。（圖／品牌提供）

▲Lafuma推出全新「ECOLEAF 防水外套」； Millet則有「G TREK 3 GTX 防水中筒登山鞋」 。（圖／品牌提供）

GO WILD野聚戶外集結戶外登山皆宜的最新防水單品，法國戶外休閒運動品牌Lafuma推出全新「ECOLEAF 防水外套」，透氣度與散熱循環效果抵禦濕冷氣候，女款外套還擁有腰線設計，比例亮眼；品牌Millet則有「G TREK 3 GTX 防水中筒登山鞋」，鞋面採用皮革及防水透氣的GORE-TEX ®面料，中底的EVA泡棉可減震降低足部負擔，每一步都穩健。

關鍵字：

防水, 梅雨, 運動, 戶外, PALLADIUM, New Balance

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