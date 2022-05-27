39歲王心凌私服造型甜成19歲！　中空短版上衣自帶好比例

記者鮑璿安 ／台北報導

39歲歌手王心凌近期登上陸綜《乘風破浪》第3季，演唱經典歌曲《愛你》掀起全網回憶殺，一連登上微博熱搜多天，站穩「甜心教主」封號。其實王心凌私下打扮比起舞台還要甜，運用簡單的大學T、牛仔褲單品創造逆齡氣息，讓網友大讚「根本是19歲」，以下幾個經典造型必須筆記！

▲王心凌穿著義大利設計師品牌N°21的短版上衣搭配Maison Margiela 經典分趾鞋 。（圖／翻攝自小紅書）

▲王心凌粉色套裝很逆齡 。（圖／CFP）

王心凌私下多以大學T搭配牛仔褲的簡單造型外出，像是穿著義大利設計師品牌N°21的橘粉色短版上衣，搭配寬鬆牛仔褲，成功拿捏出纖腰以及長腿比例，若隱若現的馬甲線相當吸睛，最後腳踩Maison Margiela 經典分趾鞋Tabi shoes收尾，增添可愛氣場。同樣的粉色搭配，還有法國品牌ANN ANDELMAN蜜桃粉襯衫與短褲，日常穿搭非常值得粉絲們學習。

▲王心凌穿上香奈兒（CHANEL）2022度假系列外套搭配T恤與牛仔褲 。（圖／CFP）

王心凌高衣Q經常有精品加身，她擅長T恤與牛仔褲搭配，而外套則是來自香奈兒（CHANEL）2022度假系列，以黑白對比彰顯簡潔效果，多了一絲輕熟女氛圍。或是演繹日本設計師Chitose Abe創立的品牌Sacai，西裝外套與線條長裙的組合帶來正式感，加上王心凌一抹甜笑，瞬間親切不少。

▲王心凌演繹日本設計師Chitose Abe創立的品牌Sacai ，西裝外套與線條長裙。（圖／翻攝自IG）