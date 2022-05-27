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RM全昭旻釋出「內衣大片」開大絕！罕見破尺度秀深溝、反差魅力爆表

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記者王則絲／台北報導

韓綜《RUNNING MAN》班底成員全昭旻，近日接下了她的首個內衣廣告代言工作，在IG上釋出突破以往尺度的內睡衣大片，只見全昭旻罕見秀出胸前深溝，有料身材呼之欲出，於平時判若兩人的反差魅力瞬間迸發，讓粉絲們全被電翻，直呼：「原來姐姐這麼辣！」

▲全昭旻 。（圖／翻攝自IG）

▲全昭旻平時在節目上常常搞笑又扮醜，只有出席大型活動才能難得看到她華麗的打扮。（圖／翻攝自IG@jsomin86）

全昭旻雖然在螢幕前時常以素顏出鏡，為節目效果搞笑又扮醜，但是別忘了，她還是個十足的美人胚子，擁有清秀五官與牛奶般滑嫩的皮膚，且許多人不知道的是，她其實身高有168公分、十分高挑，甚至曾登上「最美女演員」的排行榜。

卸下平時在節目上方便運動的休閒裝扮，全昭旻換上居家風條紋睡衣，放下長髮並佐以甜美笑容，看起來清純可人，下一張尺度來到此生最大，全昭旻身前針織衫不扣好，露出內搭的橘色內衣，並罕見秀出胸前深溝，另一套白色內衣的造型則是仙氣滿滿，同時散發可愛與女人味的氣息。突破尺度的內衣大片一釋出，讓粉絲們一片震驚，發現原來全昭旻的身材這麼好，紛紛讚嘆：「原來姐姐這麼辣！」、「女神」、「太辣了我要熱死了」、「身材太好！」

▲全昭旻 。（圖／翻攝自IG）

▲全昭旻接下首個內衣廣告，尺度突破以往。（圖／翻攝自IG@jsomin86）

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關鍵字：

全昭旻, Running Man

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