《貓王艾維斯》帥主角擁吻超模閃瞎紅毯　事業也得意成卡地亞大使

▲《貓王艾維斯》男主角奧斯汀巴特勒成為卡地亞最新形象大使。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名導巴茲魯曼的新作《貓王艾維斯》（Elvis）入選第75屆坎城影展觀摩片，與該片男主角奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）現身宣傳，30歲的奧斯汀巴特勒因此片人氣看漲，躍為時尚圈焦點人物，卡地亞（Cartier）正式宣布他成為最新形象大使。

▲奧斯汀巴特勒搶先佩戴卡地亞將於9月上市的Tank Must黑錶面大型款腕錶，90,000元。

奧斯汀巴特勒於坎城宣傳新片《貓王艾維斯》時，接連換上多只卡地亞錶款上陣，包括經典的Tank坦克金錶，以及將於9月上市的新款黑色錶面Tank Must大型款腕錶，受到品牌青睞他十分興奮，表示：「我很高興也很榮幸能成為卡地亞形象大使，長期以來我一直非常仰慕品牌的創新精神，非常期待未來我們將一同展開的旅程。」

▲奧斯汀巴特勒（左）與超模女友凱亞葛柏都選穿CELINE服裝登上坎城紅毯。（圖／CELINE提供）

除了演藝作品、時尚品味受到矚目，奧斯汀巴特勒的感情世界也受關注，他與90年代超模辛蒂克勞馥的愛女凱亞葛柏（Kaia Gerber）熱戀中，兩人不約而同選穿CELINE服裝登上《貓王艾維斯》坎城首映會紅毯，會後更不顧旁人眼光，直接在紅毯上忘情擁吻，大曬恩愛。

▲奧斯汀巴特勒與女友凱亞葛柏在首映會後忘情擁吻。（圖／美聯社）

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