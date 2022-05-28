fb ig video ETtoday search mobile

台北6間道地又Q彈的越南河粉　清爽開胃，味蕾一秒飛到東南亞

>

圖、文／MENU美食誌

台北6間道地又Q彈的越南河粉，讓你的味蕾一秒飛到東南亞，市面上的越南河粉百百種，但要吃的道地就靠這篇！

誠記越南麵食館永康店
台北市／大安區

位於永康街的老字號越式餐廳，總是吸引了大票人潮。河粉吃起來非常有彈性且牛肉片軟嫩不乾柴，湯頭微酸中帶有花生的香氣，吃起來相當清爽又開胃！

▲越南河粉。（圖／美食誌提供）

▲誠記越南麵食館永康店（圖／美食客愛麗絲夢遊食境提供）

越春真越式傳統牛肉河粉寧夏店
台北市／大同區

店內裝潢有許多越南在地特色的裝飾品，讓人有置身越南的錯覺！牛肉河粉可以選擇全熟、全生或各半，熱湯將生牛肉川燙，牛肉相當鮮嫩且湯頭甘甜好喝，清爽不油膩，最後可以加上檸檬更添一份層次感！

▲越南河粉。（圖／美食誌提供）

▲越春真越式傳統牛肉河粉寧夏店（圖／美食客玉晴提供）

武鼎越豐越南麵食館
台北市／信義區

位於市政府附近的人氣河粉，河粉Q彈且湯頭濃郁甘甜，湯裡面都是滿滿的精華！肉質鮮嫩，份量也給的非常大方，CP值超級高！

▲越南河粉。（圖／美食誌提供）

▲武鼎越豐越南麵食館（圖／美食客blalaaa提供）

CYCLO 洛城牛肉粉 忠孝門市
台北市／大安區

湯頭清淡中帶有牛骨香，味道鮮甜、清爽不膩口，一旁還有附贈辣椒、檸檬跟九層塔供客人自取，讓湯頭更豐富且層次感分明，鮮嫩的牛肉讓人超級滿足！

▲越南河粉。（圖／美食誌提供）

▲CYCLO 洛城牛肉粉 忠孝門市（圖／美食客小陳美食帳提供）

越來越PHO
台北市／文山區

小小的店面有著木質調的復古裝潢，整間店面乾淨且非常舒適，河粉的湯頭清爽順口，帶著洋蔥的清甜，店內的自助吧有提供海鮮醬、辣椒醬、九層塔跟檸檬等等，讓客人可以依個人喜好調整口味。

▲越南河粉。（圖／美食誌提供）

▲越來越PHO（圖／美食客小譽的食旅地圖提供）

越南清化河粉
台北市／大安區

位於捷運台電大樓站附近，價格平易近人，是許多學生們的口袋名單！番茄湯頭多了番茄的香氣和酸甜的口感，河粉整體口味偏重帶有酸甜！

▲越南河粉。（圖／美食誌提供）

▲越南清化河粉（圖／美食客EN餵食中提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 小吃, 越南河粉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽

蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

UNIQLO即將聯名《間諜家家酒》這款必敗！粉絲直呼：哇苦哇苦 吃出白嫩肌！皮膚科醫師曝8種「美白水果」淡化斑點、提亮膚色 肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮 趙麗穎新劇待遇超狂「高訂禮服」換不停！　露肩裙、華麗披肩洩氣場 遇到喜歡的類型想搭訕　網推「百分百成功法」：10個有11個都會給 RM全昭旻釋出「內衣大片」開大絕！罕見破尺度秀深溝、反差魅力爆表 爆準！「等電梯你會做什麼動作」，秒讀你的真實內心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面