台北6間道地又Q彈的越南河粉　清爽開胃，味蕾一秒飛到東南亞

圖、文／MENU美食誌

台北6間道地又Q彈的越南河粉，讓你的味蕾一秒飛到東南亞，市面上的越南河粉百百種，但要吃的道地就靠這篇！

誠記越南麵食館永康店

台北市／大安區

位於永康街的老字號越式餐廳，總是吸引了大票人潮。河粉吃起來非常有彈性且牛肉片軟嫩不乾柴，湯頭微酸中帶有花生的香氣，吃起來相當清爽又開胃！

▲誠記越南麵食館永康店（圖／美食客愛麗絲夢遊食境提供）

越春真越式傳統牛肉河粉寧夏店

台北市／大同區

店內裝潢有許多越南在地特色的裝飾品，讓人有置身越南的錯覺！牛肉河粉可以選擇全熟、全生或各半，熱湯將生牛肉川燙，牛肉相當鮮嫩且湯頭甘甜好喝，清爽不油膩，最後可以加上檸檬更添一份層次感！

▲越春真越式傳統牛肉河粉寧夏店（圖／美食客玉晴提供）

武鼎越豐越南麵食館

台北市／信義區

位於市政府附近的人氣河粉，河粉Q彈且湯頭濃郁甘甜，湯裡面都是滿滿的精華！肉質鮮嫩，份量也給的非常大方，CP值超級高！

▲武鼎越豐越南麵食館（圖／美食客blalaaa提供）

CYCLO 洛城牛肉粉 忠孝門市

台北市／大安區

湯頭清淡中帶有牛骨香，味道鮮甜、清爽不膩口，一旁還有附贈辣椒、檸檬跟九層塔供客人自取，讓湯頭更豐富且層次感分明，鮮嫩的牛肉讓人超級滿足！

▲CYCLO 洛城牛肉粉 忠孝門市（圖／美食客小陳美食帳提供）

越來越PHO

台北市／文山區

小小的店面有著木質調的復古裝潢，整間店面乾淨且非常舒適，河粉的湯頭清爽順口，帶著洋蔥的清甜，店內的自助吧有提供海鮮醬、辣椒醬、九層塔跟檸檬等等，讓客人可以依個人喜好調整口味。

▲越來越PHO（圖／美食客小譽的食旅地圖提供）

越南清化河粉

台北市／大安區

位於捷運台電大樓站附近，價格平易近人，是許多學生們的口袋名單！番茄湯頭多了番茄的香氣和酸甜的口感，河粉整體口味偏重帶有酸甜！

▲越南清化河粉（圖／美食客EN餵食中提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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