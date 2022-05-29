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台北6間涼麵店人潮不斷　宵夜首選劉媽媽、必比登推薦在士林

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圖、文／MENU美食誌

濃郁醬料配上Q彈麵條的涼麵，夏日清爽首選，從早餐吃到宵夜都不是問題！

劉媽媽涼麵
台北市／松山區

從深夜開始營業到早上的劉媽媽涼麵店，是許多人宵夜首選。主打的香濃麻醬涼麵非常適合宵夜時段想來點重口味的人們！

▲涼麵 。（圖／美食誌提供）

▲劉媽媽涼麵（圖／美食客丸食記提供）

陳家涼麵
台北市／松山區

主打24小時營業，不管任何時刻想吃涼麵都可以！手工現做的新鮮涼麵，麵條清爽彈牙，麻醬是由10多種中藥材熬煮而成，口感豐富且有層次，讓人一吃就愛上

▲涼麵 。（圖／美食誌提供）

▲陳家涼麵（圖／美食客河配魚提供）

永吉涼麵
台北市／南港區

餐點是來自日本的老闆現點現做，綜合燒裡有豬肉片、花枝、蝦仁、高麗菜，表面的特製醬料加上美乃滋、明太子，鹹甜口感配上用料扎實的主體，不只麵粉味不重，還很有飽足感。

▲涼麵 。（圖／美食誌提供）

▲永吉涼麵（圖／美食客臭臉珍愛美食提供）

福德涼麵
台北市／中山區

除了傳統涼麵外，還有榨菜肉絲、肉燥與素食等許多選擇。麵條都是現做、現煮且立刻降溫，口感非常Q彈滑順，花生醬上灑滿細碎蒜末，芝麻醬汁濃稠、口味偏甜。

▲涼麵 。（圖／美食誌提供）

▲福德涼麵（圖／美食客Victor提供）

戴記福建涼麵
台北市／松山區

位在民生社區的平價銅板美食，涼麵的麵條偏細、軟硬適中，麻醬香味濃且有醋味增添些清爽感，微酸的味道超開胃！

▲涼麵 。（圖／美食誌提供）

▲戴記福建涼麵（圖／美食客Allen提供）

好朋友涼麵
台北市／士林區

必比登推薦的涼麵，是士林區相當有名的店家。涼麵麵條口感Q彈且富有軔性，麻醬帶著淡淡的花生醬香氣，再加上一匙檸檬和蒜泥後，口味相當清爽舒適。

▲涼麵 。（圖／美食誌提供）

▲好朋友涼麵（圖／美食客Yvonne提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 夏天, 涼麵, 早餐, 宵夜

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