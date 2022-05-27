誠品信義面臨收攤　董座吳旻潔坦言「沒有任何備案」

▲敦南誠品熄燈後，由信義誠品接手24小時書店的任務。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品生活旗下最賺錢的誠品信義店，目前正面臨存亡之秋，今誠品董座吳旻潔在股東會上坦言，從2020年就開始聯絡房東要洽談續約事宜，但最大的房東統一卻遲未回應，如今租期僅僅剩下一年半，還見不到房東代表人、也就是統一集團董事長羅智先一面，面對股東犀利提問「如果真的無法續約怎麼辦？」，她也直言：「我目前沒有任何備案。」

2020年5月底，誠品在台灣最具代表性的門店「誠品敦南」正式收攤，因為是房東已申請該棟建築都更成功，早在2019年，誠品就對外宣布5／31是誠品敦南最後營業日，當晚近千餘民眾陪著敦南店正式熄燈說再見，董座吳旻潔在場看著敦南暗燈，心中已懸著信義店的租約即將到期。

▲信義誠品24小時書店的看書民眾。（圖／記者湯興漢攝）

誠品信義店是誠品生活旗下最賺錢的分店，2019前非疫情年的年營業額約在35億元至40億元之間，每年共可吸引1200萬人次的人流，在信義區營業18個年頭，共付出80億元的租金，平均每年約4.5億元，即便疫情導致實體零售市場業績反反覆覆，人流影響40%，業績更減少20%，誠品仍盡最大努力要保住，因為在信義區商圈產生的聲量與能見度，是無法被其他商場取代的。

誠品在股東會直言，從2020年7月就首次提出續約，並初次口頭議價，但從未獲得最大房東統一集團的任何回應，想與統一集團董事長羅智先見面，也被禮貌地回絕，一向低調的誠品董事長吳旻潔花許多時間在股東會說明續約遇到的困難，可見真的是被逼急了。

誠品近年實體通路經營策略採取兩極化，主要放在北中南開設指標性獨棟大店，包括台南碳佐麻里、台中七期店大小都在6500坪至7500坪，此外明年全台最大1.9萬坪誠品「新店裕隆城」也將登場，而另一個極端就是深入社區型的小店「誠品生活時光」，目前已在內湖開設首間店，並會依照將同模式大量複製，預計2025年全台店數將達到100家。

▲誠品生活時光首間社區店，於內湖瑞光路開幕。（圖／誠品提供）

目前誠品手中坪效最好的店舖就是信義店與南西店，但信義店規模為1.4萬坪，也是目前營運的最大店鋪，此外在信義區的指標意義，在吳旻潔眼中也無法被取代，但該店租約就要在2023年底到期，續租情況又迷霧重重，吳旻潔表示，信義店有7個房東，除了統一集團之外，其他房東都已經答應，從2020年啟動續約談判後，前後加碼了2次，開出的條件也優於市場行情，且直言「有信心公開比價」。

透過股東會公開喊話，並表示非常想續約，也強調信義區不能沒有誠品，該店是在信義區林立的百貨商場外「獨特的存在」，對於股東提問若不能續約怎麼辦，吳旻潔也坦言「在信義計畫區沒有其他備案」，因為在該區要找到破萬坪的獨立商場是非常困難的，而且18年的經營也養成了固定的消費者，但也指出即便如此，還是會有其他分店取代24小時書店的任務。

據了解，誠品信義商場的股東包括統一集團、統一超商、太子建設、台南紡織、環泥建設等台南幫共7間，最大的決定權主要在統一身上，但因為離租約到期時間還早，其實這7間業者都還沒真正共識。

業界人士坦言，最近這兩年因為疫情，實體確實是不好做，但因為目前台灣已經決定與病毒共存，大家都覺得這幾個月應該就是最後一個陣痛期，下半年還是必須樂觀看待，誠品這類型的租約都是幾十年的長期，房東自然會想等疫情過後再評估，誠品就算訴之以情，到最後還是要回到商業考量，當然統一集團已經有百貨商場，自己來做也是有可能的。