林俊傑搶曬「未開賣聯名鞋」帥爆　街頭風穿搭被讚：少年感十足

記者王則絲／台北報導

歌手林俊傑身為演藝圈的「潮流一哥」，時常都在第一時間曬出搶手爆款，每次發布貼文都讓人忍不住關注，最近又有什麼厲害的新行頭？在林俊傑的最新OOTD貼文中，他果不其然踩著台灣還未開賣的adidas X Gucci聯名鞋款，街頭風的穿搭造型被粉絲們讚：「少年感十足！」一點也看不出林俊傑已41歲。

▲林俊傑最新穿搭照。（圖／翻攝自IG@jjlin）



林俊傑於4月份時透露感染新冠肺炎，目前已痊癒康復，並在日前宣布重大消息，表示即將舉辦世界巡迴演唱會，許久未登台演出的他暌違3年再開唱，粉絲們已蠢蠢欲動要搶票了。

▲林俊傑搶先曬出「未開賣」adidas X Gucci聯名鞋。（圖／翻攝自IG@jjlin）

最新貼出的穿搭貼文中，林俊傑再次帶來精彩行頭，最主要就是搶先曬出台灣還未開賣的adidas X Gucci聯名鞋款，adidas經典鞋型與三葉草加上GUCCI Logo瞬間帥度倍增，想跟上的朋友們記得adidas X Gucci聯名將於6月7日開賣；此外林俊傑身上其他單品也不遑多讓，T恤為上回GUCCI與THE NORTH FACE的聯名，肩上小手機包也來自GUCCI的午夜藍GG花紋系列，搭配短褲則是潮牌HUMAN MADE。

整身街頭感的搭配便是林俊傑私下最愛的風格，粉絲們十分捧場紛紛讚：「少年感十足」、「球鞋太好看了」、「穿搭永遠滿分。」

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