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湯唯俏麗造型少不了中性錶　李政宰紳士造型靠鑽錶添亮點

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▲▼坎城腕錶 。（圖／公關照）

▲湯唯穿Alexander McQueen洋裝搭配伯爵Possession藍寶石鑽石戒指與Polo腕錶。（圖／伯爵提供）

記者陳雅韻／台北報導

第75屆坎城影展邁入尾聲，各大精品品牌傾力贊助各國明星，男星穿正裝時多數搭配名錶，女星則以華麗珠寶搭配禮服，唯換上較輕鬆的小洋裝時，改搭兼具實用與裝飾性的鑽錶，大陸女星湯唯宣傳新片《分手的決心》時，即戴上伯爵（PIAGET）Polo系列36毫米鑽錶，中性設計注入奢華元素格外吸睛。

▲▼坎城腕錶 。（圖／公關照）

▲PIAGET Polo系列月白色日期顯示18K玫瑰金鑽石腕錶，1,130,000元。

湯唯當天身穿Alexander McQueen 2022春夏的天空裙，搭配伯爵Possession系列藍寶石與鑽石戒指呼應服裝色系，同時戴上Polo鑽錶，盡顯知性優雅的風格；而剛成為寶格麗（BVLGARI）代言人的安海瑟薇（Anne Hathaway），即便是換上GUCCI俏麗短洋裝，也要戴閃亮亮的珠寶錶展現好萊塢巨星風範，腕上鑲滿鑽石的繞雙圈Serpenti腕錶最能襯托一姐氣勢。

▲▼坎城腕錶 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇戴寶格麗Serpenti鑽錶兼具實用與裝飾性。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼坎城腕錶 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti系列鑲鑽白金雙圈腕錶，3,768,000元。

男星們則以纖薄錶款為首選，南韓男星李政宰在坎城宣傳他首次執導的《Hunt》，便以蕭邦（Chopard）酒桶型的L.U.C Heritage Grand Cru 系列腕錶搭配正裝，黑色漆面錶盤上點綴著白色羅馬數字並有分鐘軌道環繞，風格典雅，而錶圈鑲嵌長方形切割鑽石，為他的紳士造型增添亮點。

▲▼坎城腕錶 。（圖／公關照）

▲李政宰宣傳新片《Hunt》，以正裝搭蕭邦 L.U.C Heritage Grand Cru系列腕錶。（圖／蕭邦提供）

▲▼坎城腕錶 。（圖／公關照）

▲蕭邦於酒桶型的L.U.C Heritage Grand Cru系列腕錶錶圈鑲嵌長方形鑽石。

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關鍵字：

湯唯, 伯爵, PIAGET, 安海瑟薇, BVLGARI, 寶格麗, 李政宰, Chopard, 蕭邦, 坎城影展

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