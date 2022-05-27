fb ig video ETtoday search mobile

蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽

>

記者王則絲／外電報導

好萊塢女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）26日晚間現身坎城出席amfAR慈善晚宴活動，她以一襲水藍色的深V皺褶禮服亮麗現身，一旁還有14歲的女兒艾薇安德森（Ever Anderson）陪同，艾薇穿上俏麗可愛的短洋裝與媽媽同框，氣質一點也不輸，神仙顏值越長大越出眾。

▲蜜拉喬娃維琪與女兒艾薇安德森 。（圖／達至影像）

▲蜜拉喬娃維琪現身amfAR慈善晚宴。（圖／達志影像）

蜜拉喬娃維琪擁有烏克蘭血統，在基輔出生，而後移居美國，今日烏俄戰爭持續僵持，她也深感痛心，這次現身慈善晚宴，蜜拉喬娃維琪特別選穿烏克蘭設計師品牌LEVER COUTURE的水藍色禮服，來聲援家鄉，整件皺褶的透紗面料在胸前敞開深V線條，露出雪白的肌膚與性感胸線，下襬也大膽開衩增添女神氣場，如今46歲的蜜拉喬娃維琪狀態十分姣好，又辣又有個性的造型不負眾望。

▲蜜拉喬娃維琪與女兒艾薇安德森 。（圖／達至影像）

▲蜜拉喬娃維琪與14歲女兒艾薇安德森同框。（圖／達志影像）

而這回蜜拉喬娃維琪的14歲女兒也跟著一起來了，艾薇安德森以演員的身份積極發展中，去年曾演出漫威電影《黑寡婦》闖出知名度。慈善晚宴上，艾薇安德森選了一套MIU MIU的淡黃色短洋裝，上頭點綴閃亮的鑽飾，還有點微微的透視效果，非常符合她正值青春少女的年紀，俏麗又可愛，站在媽媽旁邊氣質一點也不遜色，臉部五官與輪廓隨著長大越趨鮮明，神仙顏值完美了遺傳媽媽的基因。

▲蜜拉喬娃維琪與女兒艾薇安德森 。（圖／達至影像）

▲艾薇安德森穿著MIU MIU的淡黃色短洋裝陪同媽媽出席活動。（圖／達志影像）

►RM全昭旻釋出「內衣大片」開大絕！罕見破尺度秀深溝、反差魅力爆表

►雷神索爾老婆露背溝＋腰窩辣翻！　老公立刻「摟懷裡」互動超甜

關鍵字：

蜜拉喬娃維琪, Milla Jovovich, 艾薇安德森, Ever Anderson

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

「很不會聊天」星座TOP 3　金牛一開口就無趣，直接句點別人

「很不會聊天」星座TOP 3　金牛一開口就無趣，直接句點別人

UNIQLO即將聯名《間諜家家酒》這款必敗！粉絲直呼：哇苦哇苦 爆準！「等電梯你會做什麼動作」，秒讀你的真實內心 趙麗穎新劇待遇超狂「高訂禮服」換不停！　露肩裙、華麗披肩洩氣場 肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮 湯唯「夢幻天空裙」踩球鞋有原因　下秒換「少女洋裝」逆齡10歲 雷神索爾老婆露背溝＋腰窩辣翻！　老公立刻「摟懷裡」互動超甜 誠品信義面臨收攤　董座吳旻潔坦言「沒有任何備案」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面