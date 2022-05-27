蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽

記者王則絲／外電報導

好萊塢女星蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）26日晚間現身坎城出席amfAR慈善晚宴活動，她以一襲水藍色的深V皺褶禮服亮麗現身，一旁還有14歲的女兒艾薇安德森（Ever Anderson）陪同，艾薇穿上俏麗可愛的短洋裝與媽媽同框，氣質一點也不輸，神仙顏值越長大越出眾。

▲蜜拉喬娃維琪現身amfAR慈善晚宴。（圖／達志影像）



蜜拉喬娃維琪擁有烏克蘭血統，在基輔出生，而後移居美國，今日烏俄戰爭持續僵持，她也深感痛心，這次現身慈善晚宴，蜜拉喬娃維琪特別選穿烏克蘭設計師品牌LEVER COUTURE的水藍色禮服，來聲援家鄉，整件皺褶的透紗面料在胸前敞開深V線條，露出雪白的肌膚與性感胸線，下襬也大膽開衩增添女神氣場，如今46歲的蜜拉喬娃維琪狀態十分姣好，又辣又有個性的造型不負眾望。

▲蜜拉喬娃維琪與14歲女兒艾薇安德森同框。（圖／達志影像）



而這回蜜拉喬娃維琪的14歲女兒也跟著一起來了，艾薇安德森以演員的身份積極發展中，去年曾演出漫威電影《黑寡婦》闖出知名度。慈善晚宴上，艾薇安德森選了一套MIU MIU的淡黃色短洋裝，上頭點綴閃亮的鑽飾，還有點微微的透視效果，非常符合她正值青春少女的年紀，俏麗又可愛，站在媽媽旁邊氣質一點也不遜色，臉部五官與輪廓隨著長大越趨鮮明，神仙顏值完美了遺傳媽媽的基因。

▲艾薇安德森穿著MIU MIU的淡黃色短洋裝陪同媽媽出席活動。（圖／達志影像）



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