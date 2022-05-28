LIFE・經典／多倫多規劃木屋住宅的綠色碼頭　自然是最看不膩的風景

▲多倫多綠色碼頭社區Quayside，內有最大木造建築Timber House。（圖／翻攝waterfrontoronto，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

永續與環保絕對是近年建築最熱門的趨勢之一，加拿大多倫多近期公開他們最新的綠色碼頭開發案，將以整區的木造樓房建築搭配大量的植栽，幾戶所有陽台都有綠色植物的規劃，打造一區永遠看不膩的花園森林景色，即便被樓房包圍，也能好好享受綠意。

近年垂直花園的建築模式大行其道，且互相激盪出多種模式，多倫多濱水區的一個Quayside開發項目中，一座木製建築Timber House引發了討論，內部規劃有住宅與老人公寓，立面縱橫交錯的樑柱，將有利於植物覆蓋生長，一旦落成，Timber House將成為該國最大的木製建築，也是建築環保化的新里程碑。

Timber House只是該區域的其中一棟建築而已，Quayside是整個社區規劃，不但有許多居民可負擔的住宅規劃，還有2英畝的農場綠地，此外還有表演藝術空間，可舉行舉多展演跟文化慶典，而這些前提都在零碳社區的規劃下進行，並在多倫多濱海地區成為一個亮點，它將成為加拿大第一個全電動與零碳社區。

而多無論美麗的建築都比不上真正的自然，被植物覆蓋的建築將能提供良好的隔熱與保溫效果，在視覺上也更療癒，該社區還有針對老人規劃一系列的住宅單位，還有社區護理中心來協助居住者的健康，是不是也很想到這樣的地方去養老呢？