吃出白嫩肌！皮膚科醫師曝8種「美白水果」淡化斑點、提亮膚色

▲皮膚科醫師分享8種水果，平時多吃能幫助提亮膚色。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@yubi_190

夏季即將到來，紫外線也越來越強，想擁有淨白透亮的好肌膚，除了做好防曬，吃對食物有助於美白肌膚！知名皮膚科醫師廖苑利就分享了能幫助預防、淡化斑點和提亮膚色的8種「美白水果」，平時多吃這些水果，幫你從內養出白嫩好肌膚。

＃蘋果



蘋果含有大量的水分和保濕因子，能讓皮膚更加水潤，同時抑制皮膚中的黑色素沉澱。

＃桑葚



桑葚含有白藜蘆醇和豐富的維生素，多吃有抗氧化、白嫩皮膚，改善皮膚循環的作用。

＃葡萄



葡萄含有豐富的花青素，具有脂溶性和水溶性的特質，多吃葡萄能幫助肌膚抗氧化、提亮膚色，同時減少色斑的產生。

＃蔓越莓



蔓越莓中含有很高的維生素C和花青素成分，擁有很好的抗氧化性，可以幫助清除自由基，阻止黑色素的堆積。

＃櫻桃



櫻桃含有豐富的維生素C和胡蘿蔔素，能幫助抵禦黑色素形成，同時能幫助肌膚變白、抗氧化和抗皺。

＃荔枝



荔枝含有豐富的維生素C，能幫助肌膚更加白嫩光滑，抵禦色斑的產生。

＃小番茄



小番茄富含茄紅素和維生素C，能阻止黑色素形成，進而起到淡化色斑、使肌膚變白的效果。

＃木瓜



木瓜含有豐富的維生素A、C、E，以及其他能滋養肌膚的抗氧化成分，幫助皮膚調整整體膚色，有助於讓肌膚變白嫩。

►抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕



►皮膚科醫師教「粉刺黑頭居家清潔法」！簡單3步驟告別草莓鼻



►營養師教「女性飲食保養法」6重點！吃對就能抗老、防紋路