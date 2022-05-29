日本推出「阿呆衛生紙套」！　用「阿呆的鼻涕」擤鼻涕超幽默

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《蠟筆小新》是跨世代的經典卡通，大人小孩全都愛，為慶祝日前劇場版電影《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》上映，日本玩具大廠萬代就特別推出了一款「阿呆衛生紙套」，不過這衛生紙抽取口卻是設計在鼻孔上，把大家的衛生紙變成了總是掛在阿呆臉上的那條鼻涕，使用起來幽默又獵奇，立刻在推特上引發討論。

▲日本萬代推出「阿呆衛生紙套」。（圖／翻攝自官網）



還記得卡通中的角色「阿呆」，總是掛著鼻涕在臉上，甚至還可以用鼻涕來打壞人嗎？由萬代推出的這款「阿呆衛生紙套」，只要放入衛生紙，就能完全重現阿呆招牌的「流鼻涕」，需要衛生紙時，你就可以抽出「阿呆的鼻涕」來擤你的鼻涕了。

▲「阿呆衛生紙套」。（圖／翻攝自官網）



其實這個「阿呆衛生紙套」本身也是一個可愛的抱枕娃娃，高足有46公分，抱在身前剛剛好，在家追劇時抱在懷中不只療癒，還能隨時提供衛生紙擦淚，是不是比想像中更實用、可愛？

▲「阿呆衛生紙套」。（圖／翻攝自官網）



同樣為了紀念第30部劇場版電影《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》的登場，日本電影院先前也推出了限定「忍者蠟筆小新飲料杯」，以蠟筆小新穿著忍者服裝的模樣的打造，並將杯蓋做成小新立體的臉，吸管則正正插在小新嘴裡，想像喝飲料時映入眼前的小新的臉，特別幽默搞笑。

▲蠟筆小新飲料杯。（圖／翻攝自推特。）