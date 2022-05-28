痘肌必備神隊友！5款抗痘保養人氣新品　金盞花痘痘貼、毛孔緊緻水

▲做好抗痘保養，幫助維持細緻膚況。（圖／翻攝IG@abib.official）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

許多人即使過了青春期，依舊時不時就冒痘，粉刺痘痘更是台灣女生最多人有的肌膚困擾之一，尤其是悶熱夏季，出油變多，痘痘也變多！近來就有不少人氣口碑兼具的抗痘保養產品推出新作，從金盞花痘痘貼、痘痘霜到含酸類的毛孔緊緻水都有，快備好這些抗痘神器幫你一起搞定惱人痘痘。

▲曼秀雷敦 金盞花痘痘貼 綜合型，0.9cm X 14入＋1.1cm X 12入，NT$20。



擁有高人氣的曼秀雷敦痘痘貼，今年推出全新金盞花款。添加金盞花精油，搭配親水性敷料，有效吸附分泌物，加速痘痘復原，更能阻隔外部環境的細菌及髒污，避免傷口二度感染。

▲AHC 複合琥珀酸毛孔緊緻平衡水，100ml，NT$680。



蘊含高濃度PHA雙重果酸、琥珀酸+複方果酸等5重複合酸配方，能溫和代謝老廢角質，疏通毛孔油脂，同時添加小麥籽萃取及發酵產物，改善毛孔粗大問題，調理肌膚，幫助改善粉刺痘痘。

▲CHIC CHOC 植萃舒活重點露，20ml，NT$790。



添加薰衣草、迷迭香等精油，能有效抑制痘痘生成，還添加西葫蘆萃取精華、白柳樹皮萃取、德國洋甘菊萃取精華，幫助提升局部肌膚防禦力、改善油脂分泌旺盛現象，並細緻毛孔。

▲東森自然美 平衡面皰霜，15g，NT$730。



含甘草、蜂膠等多種植物精華，能有效調理修護痘痘肌膚，幫助維持肌膚健康。

▲Omorovicza 銀離子煥顏無瑕面膜，50ml，NT$2,750。



擁有菸鹼醯胺與膠體銀兩大關鍵成分，並添加水楊酸及甘醇酸幫助代謝表層角質，清理疏通毛孔，讓肌膚更細緻光滑，同時舒緩保濕、調理皮脂分泌。

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