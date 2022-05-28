睡飽仍力不從心？營養師曝「5種NG食物」不要碰

▲炸物不僅讓你變胖，還有致癌風險。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明沒什麼壓力、規律作息，為何起床總是累累的力不從心，即便是睡飽仍然想發懶，或許和飲食有關，營養師余朱青指出，若有以上症狀，可以檢視一下每天吃進的食物，她列舉5種NG食物別碰，才能營養均衡吃出好體力。

#油炸食品

炸物非常誘人，但是高溫油炸食物會帶來高熱量以及致癌物質，恐增加肥胖、心血管疾病的風險。

#燒烤食物

三五好友聚餐，燒烤是歡樂的好選擇，但營養師余朱青指出，食物經過高溫燒烤後，會破壞食物原有的營養，更需擔心沒烤熟或是烤過頭，致癌物含量更多。

#醃製食品

醃製食物雖然能有助維持腸道健康，生活中常見的泡菜、味噌、豆腐乳經發酵產生益生菌，但仍提醒大家仍需要適量享用。

#加工肉品

早餐常見的培根、火腿、熱狗等加工肉品，在加工過程中，不僅是高糖、高鹽、高脂肪，還暗藏致癌物質，這些都是造成身體負擔的危險因子。

#泡麵

肚子餓的時候，來碗泡麵非常便利，但因泡麵鈉含量高，容易使血壓急速上升，吃太多可能會有心血管和代謝問題。

營養師余朱青也分享，除了避開以上5種NG食物，以下3種健康食物可多吃，幫助增加免疫力。

#深綠色蔬菜

內含維生素A可以保護黏膜細胞，提升保護力，從菠菜、花椰菜、空心菜和羽衣甘藍中可攝取。

#高纖食物

菇類、木耳的纖維可以維持腸道健康，維生素D又能增進鈣質吸收，調節免疫力。

#新鮮水果

補充維生素C減緩老化，增強抵抗力，像是柑橘類、芭樂、奇異果、木瓜等。