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吐司多吃也不好！營養師傳授「飲食4招」避免急性中風

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▲▼營養師教4招防急性中風。（圖／Pexels）

▲注意攝取鈉含量，避免急性中風應從飲食下手。（圖／Pexels，以下同）

近來天氣多變化，高溫炎熱又降溫，甚至還會下起雨，營養師夏子雯表示，這樣忽冷忽熱的天氣，容易使血管快速收縮、造成血壓升高，使得心血管疾病和急性中風來敲門，她提醒熟記以下4招，保持血管彈性，遠離心血管疾病。

▲▼營養師教4招防急性中風。（圖／Pexels）

#喝足夠的水

營養師夏子雯提醒，攝取水分不足會增加血液濃稠度，進而降低血液循環效率，增加血管負擔，也容易使體內的毒素堆積，當腦部堆積毒性蛋白質，就會導致記憶力衰退。她也分享喝水要慢慢喝，才不會讓電解質突然失衡。

▲▼營養師教4招防急性中風。（圖／Pexels）

#提高蔬果攝取量

就像喝足水分一樣，天天都要吃蔬果，養成這樣的習慣能降低冠狀動脈疾病風險，植化素能增加血管彈性，她建議每天3-5份蔬菜、2份水果剛剛好。

#補充Omega3脂肪酸

多吃鯖魚、鮭魚，都是良好的Omega-3脂肪酸來源，日常飲食中若沒辦法常常吃到魚，那就選擇高濃度的魚油來補充，幫助預防動脈硬化的斑塊、降低三酸甘油酯、心臟疾病的風險。她也提醒素食者可以用亞麻仁油、堅果、藻油、藻類來替代。

#控制鈉量

營養師夏子雯指出，成年人每日應攝取不超過2400毫克(=6公克鹽)，建議減少各式各樣的加工肉品、醃漬品、火鍋料、泡麵，以及含鈉量高的零食，像是洋芋片、餅乾，甚至是一般的白吐司，鈉量也不容小覷。

►睡飽仍力不從心？營養師曝「5種NG食物」不要碰

關鍵字：

急性中風, 心血管疾病, 營養師夏子雯

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