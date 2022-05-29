星．變美／王心凌傳授變化版「三股編」，網讚：比美妝博主還會教

▲王心凌傳授甜心三股編。（圖／翻攝自小紅書/王心凌，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

王心凌近來參加陸綜《乘風破浪的姐姐》第三季，掀起一股王心凌旋風，多年依舊不減甜心教主風采，日前她也開通《小紅書》傳授女孩們三股編教學，熟練技巧被網友們大讚：不輸美妝博主，真的一看就懂。

39歲王心凌少女味十足，白皙肌膚加上圓滾滾大眼，近來在《乘風破浪的姐姐3》表演《愛你》，更是勾起不少人的回憶殺，其實不只如此，私下的她有一雙巧手，日前她在小紅書教導大家三股編髮，看她熟練的手法，不到3分鐘就可完成。

她分享三股編其實人人會編，這次她想教大家變化版的三股編，大家普遍編髮之前都會將頭髮平均分為三份，她這次的變化版則是先取一小撮頭髮當作一股，將著再將剩下的髮型均分成兩股，編成一細股+兩粗股的變化版。

王心凌變化版三股編步驟：

1.將頭髮先預留一小撮當作一股，接著將剩下頭髮分成兩股。

2.接著就順著由上往下編到底。

3.從下方開始將辮子往兩側拉鬆，接著一直往上拉。

4.搭配可愛髮飾裝飾固定。

完成編髮之後可發現，那一小撮秀髮藏在辮子中，看起來更具層次，王心凌的三股編不只如此，她也教大家由下往上拉松髮絲，看起來會更自然，她說由上往下的原理就像是拉鬆鞋帶一樣，遠看辮子就是一個個小愛心，相當可愛。她也建議若是有時間，可以再搭上可愛的髮飾妝點，整體看起來會更不一樣喔！