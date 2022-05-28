超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」

▲從雨傘挑選就能測出你的壞脾氣指數。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每個人個性不同，有人脾氣說來就來，也有人屬於默默生氣型，臭著臉一整天讓人不敢靠近，日常生活中，壞情緒常常不請自來，《小紅書》上有一個心理測驗，一分鐘就能測出你的壞脾氣指數，一起來測測看！

外面下大雨而你正要出門，剛好不巧家中雨傘都是壞的，若真的要選一把，你會挑哪個呢？

A.有一個大洞的雨傘



B.有幾個小洞的雨傘



C.傘柄彎曲的雨傘



D.傘柄不彎曲但是很短的雨傘

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選擇A的你

壞脾氣指數10分

你脾氣很好，旁人很難能惹你生氣，即便和旁人發生矛盾，你也是那種會主動求和的那一個，因為你很怕把事情搞僵，但有時候還是要有點自己的原則，強硬一點也不是壞事。

選擇B的你

壞脾氣指數50分

你有時候任性也有一點小脾氣，喜歡就事論事，若真的是自己理虧，也願意低頭道歉，即便吵架也不會咄咄逼人，願意給旁人台階下，你屬於那種情緒不會一次爆發，但喜歡和別人冷戰，其實冷戰比熱吵更具殺傷力。

選擇C的你

壞提氣指數80分

你脾氣倔強，如果別人踩到你的痛點，你會和對方槓到底，但你又不明說，喜歡對方猜，這種傲嬌的個性，讓對方不知該如何是好。因為太要面子，所以絕對不是主動開口求和那方，只要對方哄哄你就沒事，但久了也會讓人對你失去耐性。

選擇D的你

壞脾氣指數30分

你心直口快，脾氣來的快也去得快，不會把小事放在心上，可能睡一覺就忘了，但對方卻以為你還在生氣，你個性很真，但要注意有時候講話不經過大腦或是太直白，容易莫名得罪人也不是一件好事。

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