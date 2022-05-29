54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事

▲伊能靜一頭亮麗秀髮被粉絲狂問，近日就公開養髮秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝伊能靜微博、小紅書

今年54歲的女星伊能靜保養得宜，長年維持細緻透亮肌膚和苗條身材，凍齡好狀態讓網友大讚「吃了防腐劑！」常被敲碗保養秘訣。她最近就透露很常被問「到底有沒有白頭髮」，自曝自己當然也有白髮，但她也分享認真護理頭皮、頭髮，好好照顧跟保養自己，就可以用更健康、優雅的方式來面對衰老，她也公開自己的養髮小秘訣和愛用物，其中更不乏平價好物。

＃氣墊梳

她非常喜歡用氣墊梳按摩頭皮，先前在錄製節目時也分享過，氣墊梳梳起來很順，可以貼著頭皮進行按摩。她提醒「頭皮跟臉是同一張皮膚，所以當你把頭皮按摩好之後，就像在運動你的臉部肌肉，是一樣的道理」，所以每天早上起床和洗頭前，她都會用氣墊梳按摩疏通頭皮一下，幫助毛囊能健康的發育生長，促進頭皮的新陳代謝。

＃髮尾梳



長髮的髮尾很容易打結，用大梳子不是很方便，所以她會專用用一個小梳子來梳順髮尾的頭髮。

＃頭皮精華液



她很推薦Aveda頭皮精華液，味道很好聞、很有療癒感，她表示有些生髮水，洗完頭後用，有時候頭皮會變得很油，但這款沒有這個問題，在夏天也很清爽，也不會造成頭髮扁塌。

＃護髮精油



她最近愛用巴黎萊雅的Mojito護髮精油，一抹上頭髮立即就有發亮的效果，而且吸收效果很好，不會貼頭皮，用完很清爽，又能改善頭髮的毛躁感，

＃護髮軟糖



這個護髮軟糖她坦言「我也不知道是不是智商稅」，但因為她有時候會低血糖，所以會選擇一些有功效、有意義的「糖果」來代替普通的糖，「與其吃沒有用的糖果，乾脆吃這個軟糖。有意義的糖，總比就是純粹白吃糖的好。」

最後她也提醒女生，不只皮膚要提早護理，頭髮也要早點開始做好養護，這樣到了一定的年紀後，才能保持好良好的髮質。

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