fb ig video ETtoday search mobile

54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事

>

▲▼ 伊能靜公開養髮秘訣 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

▲伊能靜一頭亮麗秀髮被粉絲狂問，近日就公開養髮秘訣。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝伊能靜微博、小紅書

今年54歲的女星伊能靜保養得宜，長年維持細緻透亮肌膚和苗條身材，凍齡好狀態讓網友大讚「吃了防腐劑！」常被敲碗保養秘訣。她最近就透露很常被問「到底有沒有白頭髮」，自曝自己當然也有白髮，但她也分享認真護理頭皮、頭髮，好好照顧跟保養自己，就可以用更健康、優雅的方式來面對衰老，她也公開自己的養髮小秘訣和愛用物，其中更不乏平價好物。

▲▼ 伊能靜公開養髮秘訣 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

＃氣墊梳

她非常喜歡用氣墊梳按摩頭皮，先前在錄製節目時也分享過，氣墊梳梳起來很順，可以貼著頭皮進行按摩。她提醒「頭皮跟臉是同一張皮膚，所以當你把頭皮按摩好之後，就像在運動你的臉部肌肉，是一樣的道理」，所以每天早上起床和洗頭前，她都會用氣墊梳按摩疏通頭皮一下，幫助毛囊能健康的發育生長，促進頭皮的新陳代謝。

▲▼ 伊能靜公開養髮秘訣 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

＃髮尾梳

長髮的髮尾很容易打結，用大梳子不是很方便，所以她會專用用一個小梳子來梳順髮尾的頭髮。

▲▼ 伊能靜公開養髮秘訣 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

＃頭皮精華液

她很推薦Aveda頭皮精華液，味道很好聞、很有療癒感，她表示有些生髮水，洗完頭後用，有時候頭皮會變得很油，但這款沒有這個問題，在夏天也很清爽，也不會造成頭髮扁塌。

▲▼ 伊能靜公開養髮秘訣 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

＃護髮精油

她最近愛用巴黎萊雅的Mojito護髮精油，一抹上頭髮立即就有發亮的效果，而且吸收效果很好，不會貼頭皮，用完很清爽，又能改善頭髮的毛躁感，

▲▼ 伊能靜公開養髮秘訣 。（圖／翻攝伊能靜小紅書、微博）

＃護髮軟糖

這個護髮軟糖她坦言「我也不知道是不是智商稅」，但因為她有時候會低血糖，所以會選擇一些有功效、有意義的「糖果」來代替普通的糖，「與其吃沒有用的糖果，乾脆吃這個軟糖。有意義的糖，總比就是純粹白吃糖的好。」

最後她也提醒女生，不只皮膚要提早護理，頭髮也要早點開始做好養護，這樣到了一定的年紀後，才能保持好良好的髮質。

►頭髮越來越少？6個「掉髮壞習慣」快改掉　熬夜、吃太少都NG

►擺脫扁塌、頭氣味！頭髮專家教「養護3招」細軟髮也能變蓬鬆

►抗老又助減肥！營養師大推5種「紫色食物」讓你越吃越年輕

關鍵字：

伊能靜, 女星, 保養, 護理, 頭髮, 頭皮, 護髮, 白髮, 養髮, 秘訣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」

超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽 睡飽仍力不從心？營養師曝「5種NG食物」不要碰 楊冪「緊身中空裝」A4纖腰逆天！　雀斑妝＋亂髮電力爆棚 台北6間涼麵店人潮不斷　宵夜首選劉媽媽、必比登推薦在士林 爆準！「等電梯你會做什麼動作」，秒讀你的真實內心 RM全昭旻釋出「內衣大片」開大絕！罕見破尺度秀深溝、反差魅力爆表 遇到喜歡的類型想搭訕　網推「百分百成功法」：10個有11個都會給

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面