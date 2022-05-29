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停辦3年　台北101重啟國際攝影大賽　15名優選觀景台預展

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▲台北101攝影大賽作品。（圖／台北101提供）

▲台北101攝影大賽停辦3年後重啟，其為2019的得獎作品。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北101官方舉辦的國際攝影大賽，從2019年停辦3年之後，今年又進行重啟，從去年11月底開始徵件，目前已選出15名優選作品，從5／25起開始在觀景台進行預展，預計在7月會移至台北101大樓一樓藝廊空間免費展出。

台北101國際攝影大賽上一次公開展示是在2018年，在當時已有12年歷史，當年共有超過4千件作品投稿，可見已經在攝影界搶累積不少知名度，而在2019年停辦喊卡，當時就傳出有員工爆料，停辦原因是因為前總座張振亞，當時101僅回應確實碰到瓶頸，希望能有其他更好的新藝文活動模式。

▲台北101攝影大賽作品。（圖／翻攝101官方粉絲團、台北101提供）

▲2022年台北101攝影大賽優選作品，目前正在觀景台預展中。（圖／翻攝101官方粉絲團）

而去年底台北101針對跨年、農曆年舉辦的雙年活動「新年驚豔 101」，讓「2022年台北101國際攝影大賽」默默復活，把雙年跨年活動作為攝影主題，採「組照」方式徵件，需繳交4張作品，內容須至少跨兩個場域，包含購物中心、大樓、觀景台等，從去年11／25開始徵件，一直到今年3／15前截止。

而除了單張照片變為以「組照」方式徵選之外，得獎方式也進行修改，在2018年之前會選出前三名與佳作，2022年則以15名優選替代，每名優選可獲1萬元獎金。

對此台北101表示，採用組照可容納更多有關101的相關意象與故事，除了採選者都會紀錄新年驚豔101的煙火、燈光佈置的影像之外，還有其他更豐富的視覺可以訴說，如有參賽者就有繳交今年2／／26與2／28當天，台北101為烏克蘭戰爭點燈祈福的攝影作品，目前是否會將攝影大賽規劃成常態活動，目前仍在計劃評估中。

關鍵字：

台北10, 攝影大賽

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