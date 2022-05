6個「讓人覺得你不ＯＫ」的職場地雷　電郵落落長很不專業

▲工作上有幾個溝通地雷要特別注意。(圖/pexels、Negative Space、xFrame、unsplash)

編輯/借借

職場溝通是一門不簡單、卻絕對需要的功課,現在許多人都身兼數職,或者是需要跨領域、跨部門進行專案工作,要如何化繁為簡,其實對工作事關重要,幾個溝通壞習慣不但影響效率,更會讓上司、同事甚至是客戶覺得你很不專業,這些地雷絕對要避開。

不讓人把話說完

在對方陳述一件事情的時候打斷他說話,代表你沒耐心聽他說完,或是你知道他之後要講什麼,首先這不但不禮貌,也代表你不夠尊重他,此外,你真的知道後續他要說的事嗎?若之後跟你預設的情況不一樣,不但是更浪費時間的無效溝通,也很容易讓討論失焦。

隨便承諾

當對方要你支援什麼,或是想請你幫忙,連評估都沒做就立刻說好,到最後再來反悔或是胡作交差,都會降低對方對你的看法與信用感,為此可能會付出更高代價,請記得在對方提出要求時,審慎評估你是否可以辦到。

落落長的電子郵件內容

電子郵件還是企業書信往來的主要管道跟溝通證明,現在多了手機訊息之後,使用者接觸大量的資訊,溝通就要更為簡化有效率,用許多贅字且立意不明的電郵內容,會讓許多人覺得很厭煩,掌握5W原則Who, Where, When, What, Why,簡單扼要就可以。

過多分心的舉動

無論在開會或與人溝通,都要盡量專心一致,神遊或是看手機等舉動請盡量避免,當然專心的時間有限,所以要盡量簡明扼要,縮短討論與會議的時間,才能不浪費大家的光陰,也能將討論結果最大化。

無所謂的發言

有人很喜歡以「喔好吧」、「好啊隨便你」、「我無所謂」的方式來接話,這種較為負面卻完全對事情沒有幫助的用詞,最好減少使用,如果有更好的方式就提出來講,對方本來就可以不理會你不想做的心情。

使用空洞的贅詞

有時候腦筋沒有想得這麼快,或是分心被抓到,很多人都會用一些贅詞來填時間,像是「嗯...好我想想」、「你知道的...」、「這個嘛...」不但會讓對方失去聆聽的興趣,也會下意識地讓人對你感到表達能力不佳的形象,如果你需要時間思考,可以停頓一下,之後再回答。