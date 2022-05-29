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6個「讓人覺得你不ＯＫ」的職場地雷　電郵落落長很不專業

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▲職場,工作,女性。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲工作上有幾個溝通地雷要特別注意。（圖／pexels、Negative Space、xFrame、unsplash）

編輯／借借

職場溝通是一門不簡單、卻絕對需要的功課，現在許多人都身兼數職，或者是需要跨領域、跨部門進行專案工作，要如何化繁為簡，其實對工作事關重要，幾個溝通壞習慣不但影響效率，更會讓上司、同事甚至是客戶覺得你很不專業，這些地雷絕對要避開。

不讓人把話說完
在對方陳述一件事情的時候打斷他說話，代表你沒耐心聽他說完，或是你知道他之後要講什麼，首先這不但不禮貌，也代表你不夠尊重他，此外，你真的知道後續他要說的事嗎？若之後跟你預設的情況不一樣，不但是更浪費時間的無效溝通，也很容易讓討論失焦。

▲▼「5個職場真理」早知道早幸福。圖／Unsplash）

隨便承諾
當對方要你支援什麼，或是想請你幫忙，連評估都沒做就立刻說好，到最後再來反悔或是胡作交差，都會降低對方對你的看法與信用感，為此可能會付出更高代價，請記得在對方提出要求時，審慎評估你是否可以辦到。

▲工作,職場,面試,。（圖／pexels）

落落長的電子郵件內容
電子郵件還是企業書信往來的主要管道跟溝通證明，現在多了手機訊息之後，使用者接觸大量的資訊，溝通就要更為簡化有效率，用許多贅字且立意不明的電郵內容，會讓許多人覺得很厭煩，掌握5W原則Who, Where, When, What, Why，簡單扼要就可以。

▲職場,工作,學校,學生,公司,。（圖／pexels）

過多分心的舉動
無論在開會或與人溝通，都要盡量專心一致，神遊或是看手機等舉動請盡量避免，當然專心的時間有限，所以要盡量簡明扼要，縮短討論與會議的時間，才能不浪費大家的光陰，也能將討論結果最大化。

▲工作、職場、員工、離職、生活、上班族、事業。（示意圖／取自免費圖庫Stocksnap）

無所謂的發言
有人很喜歡以「喔好吧」、「好啊隨便你」、「我無所謂」的方式來接話，這種較為負面卻完全對事情沒有幫助的用詞，最好減少使用，如果有更好的方式就提出來講，對方本來就可以不理會你不想做的心情。

▲工作,職場,面試,。（圖／pexels）

使用空洞的贅詞
有時候腦筋沒有想得這麼快，或是分心被抓到，很多人都會用一些贅詞來填時間，像是「嗯...好我想想」、「你知道的...」、「這個嘛...」不但會讓對方失去聆聽的興趣，也會下意識地讓人對你感到表達能力不佳的形象，如果你需要時間思考，可以停頓一下，之後再回答。

▲▼男人,成功,賺錢,有錢,男生,富二代,財富,工作,職場,理財。（圖／取自免費圖庫Negative Space）

關鍵字：

職場, 生活, 同事, 觀察

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