IU仙氣透視裝不敵德影后氣勢　黛安克魯格大蝴蝶結制霸坎城紅毯

▲黛安克魯格（左）身穿AMI Paris銀色禮服搭配CHAUMET項鍊，與另一半諾曼瑞德斯登紅毯。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

第75屆坎城影展今閉幕，「韓流」發威，不僅南韓導演朴贊郁以《分手的決心》抱走最佳導演，由日本導演是枝裕和執導的《嬰兒轉運站》的主角南韓男星宋康昊也摘下最佳男主角榮銜，相當風光，他與同劇演員IU（李知恩）等一起步上紅毯獲得熱烈歡迎，IU再度以仙氣透視禮服亮相，可惜論紅毯吸睛度，她敗給曾奪坎城影后寶座的德國女星黛安克魯格（Diane Kruger）。

▲黛安克魯格禮服背面的大蝴蝶結非常搶眼。（圖／美聯社）

坎城影展閉幕紅毯上，黛安克魯格（Diane Kruger）挽著另一半諾曼瑞德斯（Norman Reedus）甜蜜亮相，她身穿法國品牌AMI Paris銀色禮服搭配CHAUMET珠寶登場，轉過身又是另一驚喜，禮服背面裝飾巨大的蝴蝶結並延伸長裙襬，被外媒一致讚賞是紅毯女神，風頭強壓眾女星。

▲《嬰兒轉運站》導演是枝裕和（左起）與李周映、IU、宋康昊、姜棟元出席坎城頒獎典禮。（圖／路透社）





▲IU被捕捉到噘嘴表情。（圖／路透社）

角逐本屆坎城影后失利的IU，再度選穿與前幾日參加《嬰兒轉運站》首映會風格相似的綠色透紗禮服，微微透出內裡的蕾絲，外層則點綴亮片，而袖口則裝飾宮廷風的蕾絲蓬袖，再繫上腰帶顯得繁複，她不像其他明星們盡情展笑顏，僅偶爾露出淺淺笑意，還被捕捉到噘嘴表情。

▲安蒂麥道威爾穿著綠色緞面禮服搭配綠色水晶眼妝吸睛。（圖／美聯社）

同樣選穿綠色禮服的64歲美國女星安蒂麥道威爾（Andie Macdowell）就顯得大方許多，不時放送飛吻、比出勝利手勢，她身上的亮綠色緞面禮服與大膽的綠色水晶眼妝，充分展現她的活力；英籍華裔女星陳靜（Gemma Chan）則以銀色珠繡禮服現身，展現她一貫的優雅風格。

▲英籍華裔女星陳靜以一貫的優雅風格亮相。（圖／美聯社）

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