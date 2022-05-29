fb ig video ETtoday search mobile

IU仙氣透視裝不敵德影后氣勢　黛安克魯格大蝴蝶結制霸坎城紅毯

>

▲▼坎城閉幕 。（圖／達志影像/美聯社）

▲黛安克魯格（左）身穿AMI Paris銀色禮服搭配CHAUMET項鍊，與另一半諾曼瑞德斯登紅毯。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

第75屆坎城影展今閉幕，「韓流」發威，不僅南韓導演朴贊郁以《分手的決心》抱走最佳導演，由日本導演是枝裕和執導的《嬰兒轉運站》的主角南韓男星宋康昊也摘下最佳男主角榮銜，相當風光，他與同劇演員IU（李知恩）等一起步上紅毯獲得熱烈歡迎，IU再度以仙氣透視禮服亮相，可惜論紅毯吸睛度，她敗給曾奪坎城影后寶座的德國女星黛安克魯格（Diane Kruger）。

▲▼坎城閉幕 。（圖／達志影像/美聯社）

▲黛安克魯格禮服背面的大蝴蝶結非常搶眼。（圖／美聯社）

坎城影展閉幕紅毯上，黛安克魯格（Diane Kruger）挽著另一半諾曼瑞德斯（Norman Reedus）甜蜜亮相，她身穿法國品牌AMI Paris銀色禮服搭配CHAUMET珠寶登場，轉過身又是另一驚喜，禮服背面裝飾巨大的蝴蝶結並延伸長裙襬，被外媒一致讚賞是紅毯女神，風頭強壓眾女星。

▲▼IU 。（圖／路透社）

▲《嬰兒轉運站》導演是枝裕和（左起）與李周映、IU、宋康昊、姜棟元出席坎城頒獎典禮。（圖／路透社）

▲▼IU 。（圖／路透社）

▲IU被捕捉到噘嘴表情。（圖／路透社）

角逐本屆坎城影后失利的IU，再度選穿與前幾日參加《嬰兒轉運站》首映會風格相似的綠色透紗禮服，微微透出內裡的蕾絲，外層則點綴亮片，而袖口則裝飾宮廷風的蕾絲蓬袖，再繫上腰帶顯得繁複，她不像其他明星們盡情展笑顏，僅偶爾露出淺淺笑意，還被捕捉到噘嘴表情。

▲▼坎城閉幕 。（圖／達志影像/美聯社）

▲安蒂麥道威爾穿著綠色緞面禮服搭配綠色水晶眼妝吸睛。（圖／美聯社）

同樣選穿綠色禮服的64歲美國女星安蒂麥道威爾（Andie Macdowell）就顯得大方許多，不時放送飛吻、比出勝利手勢，她身上的亮綠色緞面禮服與大膽的綠色水晶眼妝，充分展現她的活力；英籍華裔女星陳靜（Gemma Chan）則以銀色珠繡禮服現身，展現她一貫的優雅風格。

▲▼坎城閉幕 。（圖／達志影像/美聯社）

▲英籍華裔女星陳靜以一貫的優雅風格亮相。（圖／美聯社）

►IU坎城首亮相大露香肩　透紗禮服造型仙氣飄飄

►53歲凱莉米洛性感腰線迷死人　美魔女敗在散亂金髮「乾如稻草」

關鍵字：

IU, 坎城影展, 黛安克魯格, 陳靜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

53歲凱莉米洛性感腰線迷死人　美魔女敗在散亂金髮「乾如稻草」

53歲凱莉米洛性感腰線迷死人　美魔女敗在散亂金髮「乾如稻草」

風・Luxury／獅身人面像登名錶　江詩丹頓聯手羅浮宮致敬四大文明

風・Luxury／獅身人面像登名錶　江詩丹頓聯手羅浮宮致敬四大文明

夏季飾品雛菊、香檸當主角　笑臉小花項鍊正能量滿點

夏季飾品雛菊、香檸當主角　笑臉小花項鍊正能量滿點

曾馨瑩防疫必備透明面罩　青春穿搭引蔡依珊大讚「根本學生樣」 艾莉西亞薇坎德露美胸下緣　披LV戰袍甜蜜合體「萬磁王」 喬丹球員卡估價近6千萬元起　身價比冠軍原味鞋還驚人 李俊昊、金宇彬素色穿搭不無聊　名錶上手展型男魅力 法影后一轉身蜜桃臀見客　香奈兒透視裝登坎城紅毯大曬美腿 印度女星貝殼裝像背降落傘登坎城　「鳳凰女」巨鑽卡深溝吸睛 阿湯哥牽凱特王子妃搶風頭　威廉靠「飛機鞋」扳回一城

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面