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營養師曝「泡芙人」隱形肥胖2大原因！6招飲食秘訣助改善

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▲▼營養師曝「泡芙人」隱形肥胖2大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師揭不當飲食習慣，容易變成隱形肥胖的「泡芙人」。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pixabay

肥胖容易有健康疑慮，但瘦也不代表一定很健康。知名營養師高敏敏就指出，有些看起來瘦的人，其實體脂肪很高，也就是所謂的「泡芙人」，她就指出容易形成泡芙人的2大原因，也進一步分享避免變成泡芙人的6大飲食生活秘訣，別讓自己變成隱形肥胖的泡芙人。

▲▼營養師曝「泡芙人」隱形肥胖2大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏指出，就算看起來瘦，但只要女生體脂率30%以上、男生體脂率25%以上，臨床上都稱為「肥胖體質」。而會形成「泡芙人」的原因，大致可歸咎2大原因：「飲食不當＋壓力荷爾蒙」引起。

＃飲食不當

如果平時喜歡吃高油脂、高糖食物，或是總是要給自己一點重口味的「療癒時光」，就要特別注意。

＃壓力造成

在長期高壓力下，就像吃了類固醇，脂肪會儲存在腹部；且壓力荷爾蒙容易讓肌肉變成能量來源，導致肌肉流失；壓力也會身體節能訊號，降低身體活動代謝，導致體脂堆積。

▲▼營養師曝「泡芙人」隱形肥胖2大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

而想要避免成為「泡芙人」也不難，高敏敏表示可以從飲食改善＋紓解壓力兩大方面來對應。首先飲食作息可從以下6個重點做起。

1.多喝水，增加代謝力

多喝水能減緩飢餓感，維持身體新陳代謝。喝水量可由「體重X 30」 提高到「體重X 35～40」。

2.注意進食順序

先喝水或湯，吃蔬菜，再吃豆魚蛋肉類，最後吃主食類，並且放慢吃東西的速度，增加飽足感。

3.維持三餐正常

固定三餐進食時間，也不要吃零食或宵夜，保持正常作息。

▲▼營養師曝「泡芙人」隱形肥胖2大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.適量攝取好油脂

可從鮭魚、堅果、酪梨、植物油中補充。

5.少吃高油、高糖食物

避免高熱量、重口味食物，也要少吃甜點、飲料，減少精緻糖的攝取。

6.充足睡眠

睡眠不足會使新陳代謝下降，建議每日睡足7小時、不熬夜。

▲▼營養師曝「泡芙人」隱形肥胖2大原因。（圖／翻攝unsplash,pexels）

除了飲食改善之外，高敏敏提醒，舒壓也很重要，可從以下3點建議開始做起。

1.找出壓力來源

壓力的來源可能不只一種，也可能多種互相影響，例如人際關係的壓力、經濟壓力、工作壓力等，就算只是長時間打電腦、滑手機、姿勢不良，都有可能造成無形的壓力，建議大家靜下心和自己對話，找出真正的壓力來源。

2.練習改善及放下壓力源

當明白造成自己壓力的來源時，可試著處理及改善，若無法改善，就學習放寬心，盡量不被壓力影響心情，雖然很難，但我們都要善待自己。

3.找一個自己喜歡的運動，並維持習慣

有研究發現，運動可以幫助腦內啡及快樂荷爾蒙的形成，舒緩壓力荷爾蒙，讓人感到開心。

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關鍵字：

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