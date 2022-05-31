化妝也能愛地球！竹製包裝太高級，可沖洗化妝棉省錢又環保

實習記者施至真／綜合報導

愛漂亮的同時，也不能忘記做環保！近期不少美妝品牌開始研發有機保養、彩妝品，並搭配可回收利用的環保包裝，從日常小細節做起，讓消費者更容易在生活中凝聚環保意識，像是LastRound可清洗使用的化妝棉、Elate竹製的高質感包裝等，都可以為地球減少負擔，讓你在愛自己的同時，也能好好愛地球！

＃1.環保化妝品 LastRound

彩妝高手一定都知道，無論妝前保養、卸妝都需要使用化妝棉，雖然每天僅使用幾張，但長時間累積下來，數量也非常可觀。丹麥清潔保養品牌LastObject就針對減少環境垃圾問題，研發出可以重複使用的化妝棉和棉花棒，可以透過水洗清潔的方式，降低一次性使用的浪費。

▲可水洗的化妝棉，不僅環保還非常省錢。（圖／Pinkoi提供，下同）

這款可重複使用的化妝棉，一盒共7入裝，選用無添加化學物質的棉纖維與木纖維所製成，不僅柔軟親膚，還只需要用清水洗淨，就能重複使用，讓你輕鬆省下1750片一次性化妝棉的浪費。

另一款棉花棒，也是環保小尖兵的最佳選擇！頭尾兩側同樣使用無添加化學物質的棉纖維與木纖維製成，並精心設計「凹凸顆粒」、「尖圓兩頭」等不同外型，無論清潔耳垢還是化妝修容，都能快速滿足你的需求。

＃2.環保化妝品 biork

除了可重複使用的化妝用品外，也可以從彩妝品的包裝做起，選擇減少地球負擔的材質，像是biork的除臭止汗劑，就使用軟木材質的外包裝，不僅可以好好保存彩妝用品的內容物，也能回收處理，打造無廢料環鏡。

▲軟木止汗劑的包裝，還可以當成刷具桶。（圖／翻攝小紅書@Auelement）

＃3.環保化妝品 Elate Beauty

來自北美的Elate Beauty，認為化妝品不應該對任何人、動物和地球造成為害，因此嘗試將竹子製成可回收利用的包裝。品牌主打的「調色盤」可自行搭配喜歡的內容物，包括腮紅、眼影、修容……等，讓你在響應環保的同時，也能打造獨一無二的絕美彩妝盤。

▲Elate調色盤能為你打造專屬的彩妝盤。（圖／翻攝elatebeauty）

＃4.環保化妝品 ZAO

同樣使用竹子製作產品包裝的ZAO，也是你的好選擇。從彩妝成分到包裝皆使用天然有機配方，使用起來毫無負擔，最重要的是，主打的底妝商品，超服貼的持妝的效果，讓人用一次就愛不釋手！

▲zao彩妝品也超有質感，必收。（圖／翻攝zaomakeup）

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