潘瑋柏千萬「錶王」+1　中東限定紅寶石版華麗至極

▲潘瑋柏穿Givenchy衣搭配PP鑲嵌紅寶石的5724/12R-010玫瑰金月相日期錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

日前才開心入手勞力士今年話題錶款Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，潘瑋柏又揭露首度在個人IG曝光的「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）Nautilus金鷹系列5724/12R-010月相日期錶，最驚人的是錶圈鑲滿紅寶石，此腕錶非官網會出現的常態款，是品牌為中東市場推出的限量款，估價上千萬元。

▲潘瑋柏所戴的PP 5724/12R-010腕錶估價上千萬元。 （圖／翻攝willpan23 IG）

潘瑋柏分享的照片中，他穿著法國精品Givenchy花襯衫、手拿飲料，寫下「byebye 鬍子，啟程」，網友除了盛讚他有沒有鬍子都帥氣，更被他手腕上的PP Nautilus錶閃到，標誌性八角形錶圈上鑲滿紅寶石，玫瑰金錶殼與鱷魚皮錶帶相接處、錶扣也鑲有紅寶石，而水平橫紋浮雕面盤上，呈現時、分、小秒、指針式日期、月相與動力儲存顯示，時標也點綴長方形切割紅寶石，華麗至極。

▲潘瑋柏近日也入手勞力士左冠設計的Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶，365,500元。（圖／翻攝willpan23 IG）

醉心於名錶的潘瑋柏不僅收藏PP特殊款，也不錯過市面上正夯的話題錶款，總在第一時間入手，勞力士（Rolex）年度焦點之作Oyster Perpetual GMT-Master II腕錶已被他納入珍藏，最大特色是錶冠與錶冠護肩移至錶殼左側，日曆窗與小窗凸透鏡亦調整至9時位置，配備吸睛的綠與黑雙色Cerachrom陶質字圈。

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