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3個睡眠撇步好睡到天亮　泡澡用「2個神奇數字」全身放鬆

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▲▼泡澡重點。（圖／Pexels）

▲泡澡可增進睡眠品質。（圖／Pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

端午節即將來臨，可以明顯感受到天氣越來越像夏天了，近期居家品牌UCHINO公布千位上班族睡眠調查，發現40%的民眾變得不滿意或擔心睡眠；最常見的情況是「在睡眠中醒來」，探討在疫情之下壓力更大，導致睡眠受影響，而日本睡眠和沐浴專家小林麻里子，則建議透過3個睡眠儀式增進休息品質。

▲▼睡眠最佳時間。（圖／Unsplash）

雖然許多人因工作與生活壓力，已經為失眠所苦，但近期有品牌的研究報告更顯示，睡眠不佳的情況在疫情期間更是雪上加霜，一些專家把這種現象稱為「新冠失眠」，其實在睡覺前進行固定的儀式是相當重要的，因為這樣的舉動等同一直在傳遞「我即將要休息」的訊息給身體與潛意識，有3個小步驟能讓你更容易一覺到天亮。

▲▼睡覺,失眠,睡眠,女孩。（圖／取自免費圖庫Pexels）

換上舒適睡衣，啟動睡眠模式
睡眠中最舒適的溫度為31度至33度，最適和的濕度為50％至60％，為了在睡眠時保持這樣的狀態、有效地釋放和吸收身體的熱量和汗水，可以透過優質柔軟的睡衣，保持衣服內的迅速擴散和乾燥水分，幫助達到最適合的睡眠環境，此外透過換上睡衣的儀式，也可將心靈切換到放鬆狀態。

▲▼女星泡澡。（圖／Unsplash）

採用40／15沐浴法
這兩個神奇數字，意即在40度的水溫中浸泡15分鐘，通過泡澡稍微提高核心體溫，且能在洗完澡後，體溫逐漸降低時，達到放鬆身心與容易入睡的狀態，是一種可以帶來良好睡眠的方法。

▲▼營養師教你落髮、頭皮不適「這樣吃」 。（圖／Unsplash）

透過頭皮按摩幫助入睡
許多人喜歡看手機或用電腦工作直到臨睡前，螢幕會使交感神經受到刺激，末端血管緊縮，讓身體和大腦的體溫會保持在高位，在睡前用頭皮按摩刷或自己的雙手改善頭部和耳朵的血液循環，也會幫助降低體溫，讓身體容易入睡。

對此，UCHUNO近期在台開賣新款棉花糖三重紗系列家居服，主打三層強弱不同的紗布交疊而成，很適合睡眠時穿著，營造出織物皺褶的凹凸質感，讓纖維間富含空氣而細緻柔軟，也使織品不會完全緊貼著肌膚，是維持清爽透氣的主要關鍵，新款家居服以藍色花朵、萬花筒圖騰與水果印花等新設計，讓使用者穿出門逛街也很可以。

▲夏季居家服飾寢具。（圖／UCHINO、日比家族提供）

▲夏季居家服飾寢具。（圖／UCHINO、日比家族提供）

▲夏季居家服飾寢具。（圖／UCHINO、日比家族提供）▲夏季居家服飾寢具。（圖／UCHINO、日比家族提供）

無獨有偶的，日比家族所代理的VALERON寢具，2022年新款也以愛情海風為設計重點，用希臘在愛情海上的小島-米克諾斯島為靈感，運用大海的藍白色調，呈現出充滿夏日氛圍的優雅設計，民眾近期因為疫情而無法出國玩，那就用希臘代表的顏色點綴出臥房的度假感吧。

▲夏季居家服飾寢具。（圖／UCHINO、日比家族提供）

▲夏季居家服飾寢具。（圖／UCHINO、日比家族提供）

關鍵字：

UCHINO, 日比家族, 三重紗, 睡眠, 失眠, 泡澡

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