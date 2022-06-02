陪女友逛街，他一句曝「大胸穿搭潛規則」：原來不是穿什麼都好看

實習記者施至真／綜合報導

穿搭是一門學問，然而好的身材比例，更是完美穿搭的必要關鍵！Dcard一名女網友就發文表示，某天和男友一起逛街，試穿多套都沒有令她滿意的衣服，這時男友突然爆出一句「原來胸部大並不是穿什麼都好看」，讓原PO驚喜直呼「木頭男友的審美終於開竅！」

▲即使是瘦大奶，單品沒搭配好一樣會看起來很臃腫。（圖／翻攝IG@jiyuu_jiyuu，@_seonghee__）

穿著適合自己身型、風格的穿搭，絕對比穿流行服飾更有魅力，不過首先要對自己夠熟悉，才能在搭出好看的造型。一名女網友就以「男友說的話嚇到我了」為題發文，表示逛街試穿多套衣服後，平常呆如木頭的男友，竟然講出一句「原來胸部大並不是穿什麼衣服都好看」，讓原PO直呼，雖然沒有買到好看的衣服，但男友的審美觀突然開竅，讓她感到非常開心。

貼文一出，網友紛紛喊出，「胸部大真的很難穿搭」、「很多好看的衣服穿起來都像直接胖10公斤」、「只有瘦大奶怎麼穿都好看」，甚至有網友笑道「大胸部就是什麼都不穿最好看」。事實上，上胸豐滿確實比較容易在穿搭時，顯露身材缺點，像是潮流的Oversize穿搭，就會使上半身看起來十分懶散、臃腫，現在就來公開大胸部穿搭避雷指南，一起穿出顯瘦時髦感。

＃拒絕Oversize上衣

隨性的Oversize上衣，不但無法修飾身材，落肩設計還會增加上半身的臃腫效果，另外，無收腰的短袖上衣，也是增加身體厚重感的地雷單品，如果真的很喜歡這一類型的穿搭，可以挑選有明顯肩線的單品，並在腰間加上腰帶或腰鍊等，將腰線露出來，或是將下擺處打結綁起來，調整身材比例。

▲大胸部穿搭要記得顯示腰線，視覺上會更瘦。（圖／翻攝小紅書@Maggienotes）

＃高腰單品要慎選

近期非常流行貼合腰臀線條的高腰裙、褲，不過還是要注意單品剪裁，小心不要購買到高腰及胸的單品，這樣會使上胸在視覺上更膨脹，反而無法達到顯瘦效果。

▲高腰設計，一不注意就會顯胖。（圖／翻攝小紅書@Zzang培培，@大青子）

＃注意領口設計

比起圓領、方領和高領，微性感的V領更適合上胸豐腴的女生著用，不僅能拉長脖子到胸口的比例，還有瘦小臉的效果，輕鬆和寬肩、厚背困擾說再見。

▲V領能修飾上胸肉感。（圖／翻攝小紅書@小君LittleJune）

＃小心花紋會顯胖

並不是大胸部就不適合穿有紋路線條的單品，而是要慎選。例如延伸感強烈的橫向條紋，就會將肩膀拉寬，而較大的花色元素，會使胸部變形，造成膨脹感，這兩類型紋路就可以盡量避免或替換，像是選擇直條紋、細條紋單品，或是韓國歐膩最喜歡的小碎花，都可以有效改善視覺效果。

▲條紋穿搭也是一門大學問。（圖／翻攝小紅書@Muoffy，@TANGBV）

▲碎花元素比大花更顯瘦。（圖／翻攝小紅書@冰美式多加奶，@theana）