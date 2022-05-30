fb ig video ETtoday search mobile

仙女打架！湯唯、李聖經、Jisoo齊撞「夢幻天空裙」　她人氣碾壓

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星湯唯日前現身坎城出席電影活動時，一身「夢幻天空裙」的造型美麗驚艷粉絲，而這套絕美裙裝的魅力不凡，被搜出韓女星李聖經、Jisoo也都紛紛在雜誌畫報中穿上，女神級人物們撞衫成一團，彷彿上演一場仙女打架，而其中「她」可說是人氣碾壓，網上整串討論區中全在呼喊著Jisoo的名字，認為Jisoo最美。

▲女星撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲女星撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲湯唯電影記者會上的「夢幻天空裙」造型。（圖／翻攝自IG@alexandermcqueen、festivaldecannes）

42歲的湯唯先前現身坎城電影《分手的決心》記者會時，選穿了Alexander McQueen 2022春夏的「夢幻天空裙」出場，禮服上印滿藍色渲染花紋，就像藍天白雲一樣，氣質出眾的她立刻飄散出仙氣，以白色短筒球鞋收尾則增添了一股中性的氛圍。

而近日以新劇《Shooting Stars流星》人氣更攀升的女神李聖經，也在先前與新劇男主角金永大拍攝的雜誌畫報中，穿上了同一套「天空裙」，身高足有175公分的李聖經，穿起來宛如超模上身，九頭身比例令人欽羨，腳下的球鞋露出最纖細的腳踝，比起湯唯的搭配更多一分女人味。

韓女團BLACKPINK成員Jisoo則是在最新《Rolling Stone》雜誌畫報中，隔空與湯唯和李聖經撞衫了，同樣的「天空裙」在Jisoo身上瀰漫的是甜美感受，拖地的裙襬與湯唯做出區隔，且鞋款搭配的是厚底的高跟皮靴，混搭帥氣的單品成功駕馭出不同韻味，在撞衫引發的網友討論中，獲得壓倒性的人氣支持。

►湯唯「夢幻天空裙」踩球鞋有原因　下秒換「少女洋裝」逆齡10歲

►蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽

關鍵字：

撞衫, 湯唯, 李聖經, Jisoo, Alexander McQueen, 天空裙

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事

54歲伊能靜髮質好到發亮！公開養髮秘訣　每天早上必做1件事

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮

金世正天天換名牌包遊法國　旅行當拍時尚大片 超神準！下雨天「挑哪把雨傘」，秒測出你的「壞脾氣指數」 誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！ 真的不是穿越時空！日本女生天天還原80年代穿搭　4個關鍵別緻又迷人 日本推出「阿呆衛生紙套」！　用「阿呆的鼻涕」擤鼻涕超幽默 第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人 34歲趙麗穎穿「逆齡娃娃裙」網看傻！髮箍＋巴掌小臉根本少女

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面