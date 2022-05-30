仙女打架！湯唯、李聖經、Jisoo齊撞「夢幻天空裙」　她人氣碾壓

記者王則絲／台北報導

大陸女星湯唯日前現身坎城出席電影活動時，一身「夢幻天空裙」的造型美麗驚艷粉絲，而這套絕美裙裝的魅力不凡，被搜出韓女星李聖經、Jisoo也都紛紛在雜誌畫報中穿上，女神級人物們撞衫成一團，彷彿上演一場仙女打架，而其中「她」可說是人氣碾壓，網上整串討論區中全在呼喊著Jisoo的名字，認為Jisoo最美。

▲湯唯電影記者會上的「夢幻天空裙」造型。（圖／翻攝自IG@alexandermcqueen、festivaldecannes）



42歲的湯唯先前現身坎城電影《分手的決心》記者會時，選穿了Alexander McQueen 2022春夏的「夢幻天空裙」出場，禮服上印滿藍色渲染花紋，就像藍天白雲一樣，氣質出眾的她立刻飄散出仙氣，以白色短筒球鞋收尾則增添了一股中性的氛圍。

而近日以新劇《Shooting Stars流星》人氣更攀升的女神李聖經，也在先前與新劇男主角金永大拍攝的雜誌畫報中，穿上了同一套「天空裙」，身高足有175公分的李聖經，穿起來宛如超模上身，九頭身比例令人欽羨，腳下的球鞋露出最纖細的腳踝，比起湯唯的搭配更多一分女人味。

韓女團BLACKPINK成員Jisoo則是在最新《Rolling Stone》雜誌畫報中，隔空與湯唯和李聖經撞衫了，同樣的「天空裙」在Jisoo身上瀰漫的是甜美感受，拖地的裙襬與湯唯做出區隔，且鞋款搭配的是厚底的高跟皮靴，混搭帥氣的單品成功駕馭出不同韻味，在撞衫引發的網友討論中，獲得壓倒性的人氣支持。

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