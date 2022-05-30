摩納哥「悲傷王妃」漂亮回歸　時髦連身褲轉過身露美背

▲摩納哥亞伯特二世親王（右起）牽著兒子雅克王子、女兒嘉柏麗公主與妻子夏琳王妃一起出席一級方程式賽車摩納哥大獎賽。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第79屆的一級方程式賽車摩納哥大獎賽™圓滿落幕，除了冠軍Red Bull車手Sergio Perez備受矚目，久未公開合體的摩納哥亞伯特二世親王與夏琳王妃、雙胞胎兒女也是媒體關注焦點，特別是去年起因「身心俱疲」在公眾前消失近10個月的夏琳王妃，以一襲藍色連身褲裝重返大眾眼前，顯得從容自信。

▲夏琳王妃帶女兒向獲獎車手致意，連身褲的露背設計很吸睛（圖／路透社）

來自南非的44歲夏琳王妃，因常流露木然表情而被稱為「悲傷王妃」，2年前亞伯特親王冒出第3位私生子女要求親子鑑定時，她恰好剃掉半邊頭髮，被視為無言的憤怒；她去年滯留故鄉南非不回摩納哥，更是流言四起，有傳言說她拉皮手術時發生感染，也讓人聯想她的婚姻告急，亞伯特二世親王則表示她「身心俱疲」而長期休養。

▲奪冠的Red Bull車手Sergio Perez開香檳慶祝，夏琳王妃在後面安撫女兒。（圖／路透社）

夏琳王妃因摩納哥盛事一級方程式賽車摩納哥大獎賽™，重返公開活動，身穿她長期信賴的設計師品牌Terrence Bray為她量身訂製的藍色連身褲，圓弧形領子、蓬袖與露背設計充滿女人味，而褲子為喇叭褲剪裁顯得摩登，她同時搭配鑽石耳環，時尚穿搭備受好評；7歲的女兒嘉柏麗小公主（Princess Gabriella）則穿義大利名牌Dolce & Gabbana花卉洋裝，亮眼吸睛。

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