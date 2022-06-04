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夏日養肌就靠「關鍵5步驟」！10款推薦不怕油光滿面　小資女孩先筆記

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實習記者施至真／綜合報導

炎炎夏天就要到了，想當漂亮水美眉，除了每天補充充足水分，也別忘了為肌膚補水，因為天氣變熱，肌膚表面的汗液、油脂也會大量增加，加上長時間待在冷氣房，又會造成肌膚缺水的乾澀現象，讓人直呼夏天保養好困難！今天就來精選幾款質地清爽又保濕的產品，快用完整保養5步驟，讓肌膚在夏天也能喝飽水。

夏日養肌關鍵

1.「清潔」

相信很多人在夏天，進入室內的第一件事就是洗臉，將臉上的汗和油洗掉，真的非常清爽又舒服，不過頻繁的洗臉也可能造成臉部油脂不平衡，為了不要過度清潔，可以隨身準備小毛巾和衛生紙，將汗水壓掉即可。

▲夏日水嫩肌就靠「關鍵5步驟」。（圖／翻攝za官網）

▲隨時把汗擦掉，也能保持臉部清爽。（圖／翻攝小紅書@不脫脂女生）

2.「保濕」

許多人會因為夏天出油問題嚴重，就忘記做好保濕工作，事實上，保濕是一年四季都要做的基礎保養，只要選擇質地清爽的產品，就不會感到黏膩不舒服。就有網友在Dcard推薦使用噴霧型「雅漾活泉水」隨時補水，另外，理膚寶水「B5全面修復保濕化妝水」和IPSA「美膚微整機能液」（流金水）也是網友大推的舒緩型化妝水。

▲夏日水嫩肌就靠「關鍵5步驟」。（圖／翻攝za官網）

▲雅漾活泉水噴霧型（圖／翻攝小紅書@不知理）

▲夏日水嫩肌就靠「關鍵5步驟」。（圖／翻攝za官網）

▲（左）理膚寶水B5全面修復保濕化妝水、（右）IPSA流金水（圖／翻攝理膚寶水、IPSA官網）

3.「精華」

除了補水，也別忘記為肌膚補充營養，透過使用不同種類的精華液，可達到保濕、美白、祛斑、抗老、抗皺等功效。網友就推薦DR.WU「1%積雪草舒敏修護精華」和AHC「瞬效保濕B5微導玻尿酸精華液」兩款精華，質地保濕又溫和，就連敏感肌都適用！

▲夏日水嫩肌就靠「關鍵5步驟」。（圖／翻攝za官網）

▲（左）DR.WU 1%積雪草舒敏修護精華、（右）AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華液（圖／翻攝DR.WU、AHC官網）

4.「清爽型乳液」

清爽型乳液能有效調節肌膚的油水平衡，告別油膩、毛孔粗大問題。像是品木宣言擁有高評價的「青春無敵健康光潤機能乳液」，就能幫助肌膚對抗發炎、保濕，預算沒那麼充足的小資女，也可以考慮CeraVe的「全效超級修護乳」，同樣能緩解敏感粗糙問題，為臉部帶來澎潤效果。

▲夏日水嫩肌就靠「關鍵5步驟」。（圖／翻攝za官網）

▲（左）品木宣言 Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能乳液、（右）CeraVe 全效超級修護乳（圖／翻攝品木宣言、CeraVe官網）

5.「防曬」

雖然做好基礎護膚，就能為肌膚帶來一層保護膜，但也別忘了搭配防曬，才能減少紫外線對肌膚造成的傷害。說到防曬產品，一定不能忘記「曬不黑天王」安耐曬的「金鑽水透妍妝前乳」，蘊含保養成分，清爽不厚重，隨時能為肌膚注入水分，而學生族群、小資女必回購的ZA「美白防曬霜EX」，也是網友大推的防曬聖品，想要在炎炎夏天維持你的Q彈水嫩肌，就要定時補充防曬產品。

▲夏日水嫩肌就靠「關鍵5步驟」。（圖／翻攝za官網）

▲（左）安耐曬 金鑽水透妍妝前乳、（右）ZA 美白防曬霜EX（圖／翻攝安耐曬、za官網）

►試・開箱／夏天玩水眼妝不掉色！眼影蜜打造楚楚可憐的犬系妝容

關鍵字：

夏天保養, 夏季保養, 小資族保養, 開架保養, 專櫃保養, 防曬, 美白, 曬黑

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