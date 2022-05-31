宜蘭綠舞一日遊才359元！讓你一秒飛日本　泳池玩到爽、美照拍不完

文／C編

受到疫情的影響不能飛出國，那就在台灣大玩特玩吧！「Her森森」推出「宜蘭綠舞1日遊單人券」，讓你一秒飛入日本國境的感覺，日式建築搭配小橋流水，絕對秒殺記憶體，可以拍出超多美照，不飛出國、免隔離，就有出國感。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲宜蘭綠舞1日遊單人券，原價600元、特價359元，點我搶購。



宜蘭綠舞日式主題園區位於蘭陽平原濱海遊憩區帶中心點，是唯一兼具景觀、人文藝術、生態與休閒遊憩的日式庭園渡假園區，鄰近蘭陽溪、宜蘭河與冬山河三河匯流出海口，四方田園小路環繞，可以看見雪山山脈與中央山脈，獨一無二的日式庭園，光是待在裡面，就可以玩上一天。

整個主題園區分為多個景點可以玩耍，包括風呂浴場、戶外景觀泳池、日式浴衣穿搭、抹茶課程、日式和菓子課程等等可以體驗，最棒的就是泡湯跟泳池，不需要加價就可以泡到爽，另外的課程可以按照需求加價體驗。

宜蘭綠舞日式主題園區早就是IG超夯的打卡聖地，因為整體建築都是日式風格，加上各式可以體驗、玩樂的設施，只要花個幾百塊就可以在這裡玩上一整天，而且宜蘭原本就是很多人喜愛前往放鬆舒壓的好地方。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲宜蘭綠舞1日遊單人券，原價600元、特價359元，點我搶購。



「Her森森」推出「宜蘭綠舞1日遊單人券」，原價600元、特價359元，很適合帶著全家大小一起去玩，創造美好的度假回憶，而且不需要隔離，就有飛日本的感覺，當然是最佳的出遊首選，回顧出國的氛圍。